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Elevan a 69 fallecidos en el accidente de tren de Toledo: 50 heridos siguen hospitalizados

De las 68 víctimas contabilizadas se suma otra más procedente de un hospital
Zona del accidente en Urda. EP
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El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, tal y como ha adelantado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page ha señalado que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital.

En cuanto a los heridos, de los 110 ingresos que hubo ayer en los hospitales de Castilla-La Mancha, 60 ya están dados de alta y 50 permanecen todavía “en distintos niveles de preocupación”.

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García-Page ha querido destacar la noticia “para nosotros positiva” de que cuatro de los 15 heridos que están “en código rojo” –más gravedad– “están evolucionando positivamente”.

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