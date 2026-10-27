ElFestiviwonder y Espacio Price hacen de Halloween una celebración del cine fantástico y de terror

El cine fantástico y de terror toma la pantalla de Espacio Price, en la capital tinerfeña, desde este miércoles y hasta el domingo con una programación organizada junto a ElFestiviwonder. En cinco jornadas se podrán ver diez películas y una exposición de carteles cinematográficos que reúne piezas singulares de la colección personal del productor Pedro J. Mérida. Toda la información, así como la adquisición de entradas, figura en el sitio web www.espacioprice.com.
La propuesta reúne algunos de los títulos más representativos del cine fantástico y de terror, desde los clásicos del expresionismo alemán y el terror gótico hasta las producciones que definieron el género durante las décadas de los 60, 80 y finales del siglo XX.
La agenda se abre hoy con Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, y Dementia 13 (1963), de Francis Ford Coppola. Mañana jueves será el turno de El terror llama a su puerta (1986), de Fred Dekker, y La noche de los muertos vivientes (1968), de George A. Romero, mientras que para el viernes se han programado El terror no tiene forma (1988), de Chuck Russell, y Hellraiser: Los que traen el infierno (1987), dirigida por Clive Barker.
La noche de Halloween, el sábado 31 de octubre, estará dedicada a Noche de miedo (1985), de Tom Holland, y Jóvenes ocultos (1987), de Joel Schumacher. El ciclo concluye el domingo, 1 de noviembre, Día de Difuntos, con Terroríficamente muertos (1987), de Sam Raimi, y Hellraiser 2 (1988), de Tony Randel.
Como se ha apuntado, la experiencia se completa con una exposición de carteles de cine fantástico y de terror pertenecientes a la colección del productor Pedro J. Mérida. Además, la programación de este ciclo tiene también un significado especial: nace como homenaje póstumo a Ruymán Hernández, “una persona que redefinió en Tenerife lo que significa apoyar desde la butaca de espectador toda clase de citas culturales”.