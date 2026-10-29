Eugenio Fuentes recibirá el Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal por su obra ‘Wendy’ el 5 de noviembre

El escritor Eugenio Fuentes recibirá el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2026 por su novela Wendy, publicada por Tusquets en 2025, el próximo jueves, 5 de noviembre (19.00 horas), en la Sala de Tenidas del Templo Masónico, en la calle San Lucas, número 35, de la capital tinerfeña, en el marco de Tenerife Noir.
El fallo del premio se hizo público el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. Wendy fue seleccionada entre cuatro obras finalistas de un total de 52 novelas candidatas. El galardón reconoce la calidad literaria de la obra y su aportación al género negro.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, será el encargado de entregar el galardón al escritor extremeño, que con esta obra regresa al universo de Ricardo Cupido, el detective privado protagonista de una saga que ha consolidado a su autor como una de las voces destacadas de la novela negra española. En esta nueva entrega, Cupido investiga la desaparición de Wendy Paraíso, una joven vinculada a un escándalo que salpica al mundo del fútbol profesional y a la difusión de contenidos sexuales en las redes sociales.
La novela aborda cuestiones de actualidad sin renunciar a los rasgos que caracterizan la escritura de Fuentes: la profundidad psicológica, la observación de las relaciones humanas y una construcción narrativa que se aleja de los convencionalismos del género.
La programación del próximo jueves comenzará a las 18.00 horas con una sesión del club de lectura de Tenerife Noir dedicada a Wendy. A continuación tendrá lugar la entrega del premio. La jornada permitirá celebrar el reconocimiento a la novela junto a su autor y propiciar un diálogo directo entre Eugenio Fuentes y sus lectores. La conversación será propiciada por Iñaki Valdés y Abigaíl Negrín, ambos mediadores del club de lectura del festival.
Tenerife Noir y el Ayuntamiento mantienen así su colaboración en la promoción de la literatura criminal y en la creación de espacios de encuentro entre autores y público. Las plazas para acudir a este encuentro son limitadas y quedan muy pocas disponibles. Las personas interesadas pueden consultar la disponibilidad y realizar su reserva a través del correo electrónico info@tenerifenoir.com.
Con este acto, Tenerife Noir cierra un año de intensa actividad cultural, con la mirada puesta ya en la próxima edición del festival, cuya celebración está prevista entre el 5 y el 20 de marzo de 2027.