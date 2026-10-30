‘Famtàstic’ celebra los Finados con una noche de cine, gastronomía y música

Famtàstic celebrará este lunes, 2 de noviembre, en el Teatro El Sauzal una nueva sesión temática dedicada a la Noche de Finados, una de las tradiciones canarias vinculadas al recuerdo de los difuntos. Con el título ¡Toma castaña!, combina cine, gastronomía, arte y música.
La programación comienza (19.00 horas) con la bienvenida al público, acompañada de una copa de vino de las bodegas Arautava (DO Valle de La Orotava) o de vino dulce de Cumbres de Abona (DO Abona). En esta primera parte se podrán descubrir las instalaciones artísticas El Velatorio, de Creaciones Gaudy, y el Altar Todos los Santos.
El cine tendrá un papel destacado con la sesión Historias del más allá… y del más acá, programada en colaboración con el festival SeSIFF (Seúl), el Instituto Mexicano de Cinematografía y Line Up Film Agency. La selección reúne obras de diferentes procedencias que abordan la muerte, el duelo, la memoria y las formas en que distintas culturas se relacionan con lo desconocido.
La gastronomía será otro de los ejes de la velada que, en esta ocasión, correrá a cargo del equipo Taste 1973 Nueva Generación, que elaborará cinco degustaciones inspiradas en los sabores del otoño y en la tradición de los Finados. La propuesta, con el liderazgo del chef Diego Schattenhofer, estará a cargo de Guillermo García Santos, Julia Herzel, Nahuel Campos Núñez e Iván Alfaro Gámez, cuatro jóvenes profesionales formados en el restaurante Taste 1973, del hotel Villa Cortés, en Playa de las Américas, distinguido con una estrella Michelin.
La música cerrará la cita con Voces de las Ánimas (22.30 horas). El espectáculo reúne a Pedro Ageno, responsable de la dirección artística, las cuerdas y la voz; Ayla Rodríguez, voz y percusión canaria, y Zaida Almeida, cantante, violinista y compositora que incorpora instrumentos y recursos electrónicos.
Como novedad de este año, además de las instalaciones artísticas, se ofrece una visita guiada al Cementerio Municipal de El Sauzal este domingo, 1 de noviembre, por la tarde noche. Las plazas son limitadas y se ofrecen con las primeras 40 entradas adquiridas para la cita del lunes. Las localidades están disponibles en la web del teatro y en Tickety, a través del enlace https://tickety.es/event/famtastic-noche-de-finados-en-el-teatro-el-sauzal.