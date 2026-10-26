Jose Padilla: “El teatro es un ente vivo que no puedes domar; reunirnos ante un escenario para pensar es hoy un acto de rebeldía”

Almudena Puyo, Carlota Gaviño, Kevin de la Rosa y Lucía Trentini subirán al escenario de Nave 10 Matadero, en Madrid, del 5 al 15 de noviembre para escenificar Take off (Nada de esto tuvo que haber ocurrido), la obra teatral escrita y dirigida por el dramaturgo tinerfeño Jose Padilla. Take off, una creación de Estudio Príamo coproducida por el Auditorio de Tenerife y En Verde Producciones, se estrenó en la Isla el pasado mes de marzo. Con motivo de la première en la Península de este texto en torno al accidente aéreo de Tenerife de 1977, Jose Padilla conversó con DIARIO DE AVISOS.
-‘Take off (Nada de esto tuvo que haber ocurrido)’ se presenta en Madrid del 5 al 15 de noviembre. No es tan frecuente llevar a la Península un proyecto teatral concebido en Canarias. De entrada, ¿cuáles son las expectativas para su autor?
“En el mejor de los casos, que se reciba en Madrid como se recibió en Tenerife. Ya con eso me doy con un canto en los dientes. La acogida en la Isla fue extraordinaria. Vamos a ver qué tal resulta en Madrid, aunque estoy seguro de que vamos a conectar de nuevo con los espectadores. Esa es mi mayor expectativa y ojalá que así sea”.
“Comencé a dirigir mis propios textos porque siempre he creído que la dirección termina de cerrar la dramaturgia”
-La obra toma como punto de partida el accidente aéreo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos, en el que murieron 583 personas. Al abordar una catástrofe de este calado, ¿dónde se encuentra el mayor desafío?
“Hay que tener muy presente desde el principio la naturaleza de lo que se está contando. Abordamos una tragedia y detrás de una catástrofe siempre hay mucho dolor. No puedes ser ajeno a eso. De manera que debes asumir riesgos. Hacer teatro siempre conlleva asumirlos. Y me refiero a la propia narrativa, no hablo de otros aspectos. Hay que asumir riesgos porque si no, no se puede contar la historia. Partiendo de ese lugar, siendo consciente de que si te pones a contar algo de estas características tienes que apostar fuerte, nunca debes olvidar que estás tratando un tema en el que detrás ha habido mucho sufrimiento, por lo que has de hacerlo con el tacto que requiere la cuestión. Desde luego, la clave del montaje y del texto es evadirnos absolutamente y evitar por todos los medios cualquier tipo de morbo. Y creo que lo hemos conseguido”.
-¿Asumir la vertiente de dramaturgo y la de director es un doble empeño, un doble esfuerzo, o todo se desarrolla de una manera natural cuando trabaja con un texto propio?
“La razón por la que comencé a dirigir mis propios textos es porque creo que la dirección termina de cerrar la dramaturgia. Es una continuación orgánica, no la veo como una labor separada. En la sala de ensayos, ya con los actores y el resto del equipo, es donde la dramaturgia acaba de cerrarse. Es una continuidad bastante natural, fluida, que permite que lo que empezaste a hacer en soledad ante el ordenador acabe por tener una forma de puesta en escena, de carne y hueso, y que pueda ser compartida con el público en el aquí y en el ahora. Son partes de lo mismo”.
“En mi escritura siempre hay una búsqueda, pero nunca la condiciono para alcanzar un objetivo predeterminado”
-En ese sentido, ¿cómo se desarrolla el trabajo con los actores? ¿Qué intenta mostrarles y, a su vez, qué aprende de ellos en el proceso de ensayos?
“En cada segundo que paso con ellos en la sala de ensayo aprendo muchísimo. Cuando estoy escribiendo, los imagino. Los imagino dándoles cuerpo y voz a lo que escribo justo en ese momento. Pero siempre mis expectativas quedan superadas en el instante en el que empiezo a trabajar con intérpretes con el calibre de los que estoy trabajando en esta ocasión. Es una enseñanza constante. Siempre hay algo que te sorprende y te muestra un aspecto del texto al que ni siquiera sabías que podías aspirar… En fin, es un ir más allá en el proceso. Y quien aprende ahí siempre soy yo”.
-La obra se estrenó en marzo en La Salita del Auditorio de Tenerife. ¿Ha evolucionado la producción en estos casi ocho meses o más bien todo quedó perfilado, concretado desde que se escenificó por primera vez?
“Todo quedó perfilado. Evidentemente, ahora, con los nuevos ensayos, encontraremos cosas nuevas. Es inevitable. No porque se trate de esta obra en concreto, sino porque el teatro es así. Cuando regresas a los ensayos, vuelves con otras vivencias y eso termina por reflejarse en el proceso. Ese aspecto, que otras disciplinas artísticas no tienen, resulta muy positivo. De manera que eso va a ocurrir, sin duda, pero no porque lo hayamos ido a buscar, sino porque, como personas y como artistas, somos permeables a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Podríamos decir que la obra quedó prácticamente cerrada, aunque siempre con una abertura al propio devenir de quienes la llevamos a cabo”.
-Si uno observa su trayectoria como autor, podríamos hablar de un teatro que no deja de interpelar, de plantear cuestiones al espectador. ¿Qué busca y qué encuentra Jose Padilla en cada proyecto?
“Nunca lo sé conscientemente. Cuando me pongo a tratar alguna cuestión, siempre hay una búsqueda, pero no pretendo condicionarla para alcanzar un objetivo predeterminado, porque lo más probable, y esto es algo que aprendí en el teatro desde muy temprano, es que me equivoque. El teatro es un ente vivo y no lo puedes domar; es más, no lo debes domar. No puedes forzar unas respuestas que tú consideras que son las correctas, pues, si actúas así, seguramente también estés mermando en mucho la puesta en escena, el texto, el trabajo con los distintos profesionales y, por supuesto, lo que termina viendo el público. Así que no hay una búsqueda consciente, una voluntad de contar las cosas de una manera determinada para alcanzar una serie de conclusiones. No, el propio devenir creativo te va dando respuestas, que además fluctúan. No están labradas en mármol, van cambiando. Eso también es un factor tremendamente positivo del teatro”.
-Quizás todos los tiempos sean complejos, pero en un momento como el actual, ¿de qué considera que debe hablarnos el teatro hoy?
“El propio acto teatral es una respuesta a los tiempos convulsos. Reunirnos en una sala, plantear temas y debatirlos ya es casi, tal y como están las cosas, un acto de rebeldía. El poder encontrarnos, el ir a escuchar, el ser interpelado, el que te lleves algo a casa, que no necesariamente tiene que ver con la obra, sino quizás con cómo ha rebotado en ti, de qué manera te afecta, o no lo hace… Vivir esa experiencia debería ser mucho más común en todos nosotros. El teatro es un magnífico lugar, que alberga algo muy beneficioso: el encuentro de la palabra y la reflexión con el ciudadano. Eso no ha cambiado en todos estos siglos”.