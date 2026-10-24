Julio Martínez, director del Rallye Orvecame Histórico: “Se fusiona la pasión por el motor clásico con la explotación turística y económica”

La 52ª edición del Rallye Orvecame Isla Tenerife Histórico se está celebrando entre ayer y hoy sábado en Tenerife como prueba del Campeonato de España de Rallyes Históricos, organizada por el CD Rallyten Sport. La competición está dirigida a vehículos históricos y contempla modalidades de velocidad y regularidad. Puerto de la Cruz es un año más epicentro de la competición. DIARIO DE AVISOS pulsó con el director del Rallye, Julio Martínez, los entresijos de una prueba que cuenta con la participación de 74 equipos en la línea de salida.
¿Qué tiene de especial el Rallye Orvecame Isla de Tenerife Histórico?
“Pues que es una de las citas más especiales del automovilismo español, porque es la única prueba en Canarias puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos (CERVH). Al revivir el espíritu del mítico rally original, transporta a pilotos y aficionados a una competición de altísima exigencia técnica en un entorno inigualable, consolidando la prueba como un referente de la regularidad y velocidad para vehículos históricos. Desde el punto de vista deporte + turismo, el ayuntamiento del Puerto del Cruz lo ha visto así, ha querido desde la Edición 2025 que el rallye sea un atractivo más para la ciudad. Una apuesta con un futuro inmediato, ya que el municipio reúne todos los condicionantes para este evento fusione la pasión por el motor clásico con una potente explotación turística y económica para todos los municipios del Norte”.
¿Qué novedades encontrarán los aficionados en la presente edición?
“La principal novedad es la nueva base para la gestión de la prueba. La elección del Gran Hotel Taoro como base es todo un hito, ya que aporta un marco de elegancia histórica idóneo para una competición de vehículos clásicos de competición. Se revive la Historia de los años 80, done el Hotel era punto de salida y llegada de la prueba. A nivel logístico, el formato está diseñado para maximizar la comodidad tanto de los equipos como de los espectadores. Consta de 308 kilómetros de trazado, se disputarán 10 pruebas especiales de velocidad y regularidad. El recorrido está dividido en 2 etapas repartidas a lo largo de 2 días de competición. La acción se desarrolla a través de siete municipios del norte de la isla de Tenerife, manteniendo la Zona de Asistencias en la explanada portuaria, un espacio idóneo para el trabajo mecánico y el disfrute del público. El podio de salida y llegada principal estará ubicado en la emblemática Plaza del Charco, garantizando un ambiente festivo en pleno corazón de la ciudad. Este formato compacto y accesible no solo facilita los desplazamientos de los participantes, sino que multiplica las opciones para que los aficionados se sitúen en puntos estratégicos y disfruten del paso de las joyas automovilísticas”.
¿Con qué participación cuenta el Rallye Orvecame Isla de Tenerife Histórico?
“Una vez cerrada la lista el pasado 14 de octubre, contamos con 74 equipos inscritos, con una gran participación de equipos foráneos, con 41 vehículos en velocidad y 31 en Regularidad. Damos las gracias al esfuerzo que hacen estos equipos por estar en nuestra prueba. La Naviera Fred Olsen hace que todo sea más fácil, al unir un lazo organizativo en los desplazamientos tanto de Península como del resto de Canarias”.
¿Cuáles son las diferencias de un vehículo histórico a un coche moderno de rallyes?
“La diferencia es abismal porque los tiempos van pasando, pero tras 40 años la mayoría de nuestros rallyes modernos, tienen casi un 60% de vehículos de esa época, y eso es un punto de reflexión. El principal hándicap para el histórico es conseguir repuestos y neumáticos en medida de la época. A los vehículos históricos hay que llevarlos, “conducirlos” sin ninguna ayuda eléctrica. Los vehículos modernos te llevan a ti, de ahí que los grandes pilotos que tenemos nacieran en los históricos”.
¿Qué mensaje envía a los aficionados que acudan a presenciar el Rallye?
“Qué traemos este tipo de pruebas para ellos, pero que debe de haber un respeto por el medio ambiente y por la ubicación en zonas de peligro. Hacer caso a los comisarios de tramo y a los responsables de la caravana de seguridad de la prueba en la previa de cada tramo. El mensaje es claro, “cuídate tú y cuida tu rallye, el rallye es de todos”.
¿Con qué apoyos cuenta para organizar una cita de esta índole?
“Es muy importante el apoyo institucional, según el grado deportivo de cada prueba. Nosotros recibos a través de la Federación Canaria de Automovilismo, una pequeña ayuda del Gobierno de Canarias para una prueba del Campeonato de España, pero es imprescindible que esta ayuda se vea potenciada por el Gobierno para representar con dignidad deportiva a Canarias ante el resto de autonomías, sin perder la mirada en Europa. También recibimos subvención del área de Deportes del Cabildo Insular, firmada por convenio de colaboración para todas las pruebas de Tenerife, con la Federación Tinerfeña. Yo por orden de jerárquicas están los ayuntamientos locales que son los principales valedores para que podamos realizar este tipo de pruebas, con un ayuntamiento base y el resto de paso de la competición, que ven, que el mundo del motor lleva mucho movimiento económico a los municipios. Pero también hay que citar y mucho, a las empresas privadas, que también ven rentabilizados sus apoyos económicos por la repercusión de los mismos, en nuestro caso el Grupo Cabrera Medina con Orvecame y Cicar presentes en la mayoría de pruebas en Canarias”.
¿De que salud goza el automovilismo en todo el archipiélago?
“Ahora mismo están en ‘pleno proceso electoral” las tres federaciones Canarias. Están en buenas manos, actuando como cabeza de la pirámide del automovilismo canario la Federación Canaria, que renueva Presidente por unanimidad, y es un signo de que goza de muy buena salud”.