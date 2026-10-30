La Feria Tricontinental de Artesanía entra en su último fin de semana de actividades

La 8ª edición de la Feria Tricontinental de Artesanía, organizada por el Cabildo de Tenerife, afrontó su séptima jornada —este año celebra un total de diez que finalizarán el próximo 2 de noviembre—, combinando la difusión de las artes tradicionales de distintos países con una variada oferta musical. La cita, que reúne a más de 200 artesanos y artesanas de tres continentes, centró su atención en México, país invitado en esta edición, al tiempo que dio espacio a otras expresiones creativas de Iberoamérica.
Las acciones formativas comenzaron a las 11:15 horas en el marco del programa Micro Experiencias para Adultos, que permite al público conocer algunas claves de los procesos creativos de la artesanía. Las mexicanas Joana Núñez y Filomena Flores dirigieron una práctica centrada en el trabajo con fibra de izote, explicando cómo se extrae y elabora el tejido de esta materia vegetal. Al mismo tiempo, la artesana costarricense Lourdes Fraser ofreció una sesión dedicada a la decoración de máscaras, acercando a los asistentes a la simbología y al colorido propios de la artesanía de su país.
Por la tarde, a las 16:30 horas, la oferta de talleres continuó con dos nuevas propuestas. Por un lado, el artesano peruano Carlos Flores estuvo al frente de una demostración de tejido, que permitió descubrir la composición s de los textiles andinos. Por su parte, el maestro mexicano Jesús Hernández Torres guio una nueva práctica de decoración de alebrijes, invitando al público a experimentar con las formas y matices de estas icónicas figuras del arte popular mexicano.
La jornada cerró con una nueva actuación musical —la Feria ha ofrecido una cada día— que tuvo lugar en el escenario central. Bajo el título de “El Divo de Juárez” se desarrolló un emotivo espectáculo que rindió tributo al célebre cantautor Juan Gabriel a cargo del intérprete Rafa Rodríguez. El concierto, que se hizo con todas las localizaciones ocupadas, ofreció un recorrido por los grandes éxitos de la música popular mexicana, rindiendo homenaje también al país invitado a la Feria.
El consejero insular de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, valoró el desarrollo del día subrayando que la feria “demuestra una jornada más su capacidad para conectar al público con la riqueza patrimonial de otros pueblos, permitiendo no solo admirar las piezas terminadas, sino entender el esfuerzo y la técnica que hay detrás de cada oficio artesanal”.
La cita bianual llega a su segundo fin de semana y afronta ya su recta, permaneciendo abierta hasta el próximo lunes 2 de noviembre, en horario de 11:00 a 21:00 horas. La oferta del evento seguirá incluyendo demostraciones en vivo, talleres, desfiles y nuevas actuaciones culturales, entre que destacan el gran espectáculo dedicado a la noche de muerto (sábado) y la actuación de gaitas venezolanas (domingo). Tanto la entrada al Recinto Ferial como la participación en todas estas actividades son gratuitas.