‘Mira quién viene a cenar’ recibe a José Ramallo y Conrado Flores, del grupo cómico El Supositorio

El programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar cuenta este viernes como invitados con José Ramallo y Conrado Flores, humoristas del grupo El Supositorio, que cumple sus bodas de plata en 2027. Rafa Méndez les abre las puertas de su casa para compartir una charla en la que no faltan las risas, la complicidad y las anécdotas. La cita es sobre las 23.15 horas, después de la serie El ambulatorio.
José y Conrado repasarán el día a día del grupo, los viajes, las actuaciones y algunos de los momentos que han marcado su trayectoria. La conversación también dejará espacio para temas más personales y permite descubrir la especial relación de amistad que les une desde pequeños. Entre confidencias, risas y recuerdos, el episodio ofrece una visión cercana y divertida de dos artistas que llevan años haciendo reír al público canario.
Como es habitual, la chef y vecina de Rafa, Luna Zacharias, sorprenderá a los invitados con un menú para chuparse los dedos. La cena comienza con un picoteo de higos rellenos de jamón ibérico y queso feta. Como plato principal, puerros con ajoblanco, mientras que un bizcocho de plátano pone la nota dulce a la noche.
Mira quién viene a cenar combina gastronomía, entrevista y entretenimiento en un ambiente cercano y familiar. El programa ha contado en anteriores entregas con invitados como Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Iván Torres, Marilia, Aarón Gómez, Marta González de Vega, Ceci Wallace, Álex Mercurio, Mel Ömana, Mario Falero y Shaila Dúrcal.