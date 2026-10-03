Sentirse como en casa cuando más importa

Cuando surge un problema de salud, sentirse escuchado, acompañado y encontrar respuestas con rapidez resulta fundamental. Y todavía más cuando ocurre lejos de casa. En el norte de Tenerife,Hospital Quirónsalud Vida y el Centro Médico Quirónsalud Puerto de la Cruz trabajan de forma coordinada, ofreciendo una atención basada en el trato cercano y familiar, la personalización y la continuidad asistencial.
Una atención conectada y cercana
Una de sus principales fortalezas es precisamente la capacidad de ofrecer una respuesta coordinada entre ambos centros, próximos y conectados asistencialmente. Entre los dos reúnen consultas de diferentes especialidades, análisis clínicos y pruebas de Diagnóstico por la Imagen, como TAC y resonancia magnética, mientras que el hospital dispone además de áreas quirúrgicas completamente equipadas. Esta complementariedad permite agilizar el diagnóstico y facilitar que el paciente pueda continuar su atención dentro de la misma red asistencial, evitando desplazamientos innecesarios.
El Centro Médico Quirónsalud Puerto de la Cruz refuerza esta cobertura con atención las 24 horas y una ubicación próxima a los principales servicios y establecimientos hoteleros de Puerto de la Cruz. Su conexión con el Hospital Quirónsalud Vida, situado a poca distancia, permite ofrecer una respuesta especialmente accesible tanto a residentes como a quienes visitan la isla.
Especialistas para cuidar de la salud de forma integral
La amplia cartera de especialidades de ambos centros permite atender diferentes necesidades y favorecer un abordaje coordinado. Sus profesionales abarcan áreas como Cardiología, Aparato Digestivo, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Urología, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Neurocirugía, Cirugía General y Cirugía Vascular, entre otras.
El carácter internacional de Tenerife forma también parte de esta realidad asistencial. Quirónsalud Vida y Puerto de la Cruz mantiene acuerdos con aseguradoras nacionales e internacionales y dispone de personal que facilita la comunicación en varios idiomas, especialmente importante para residentes extranjeros y viajeros que necesitan asistencia durante su estancia.
A todo ello se suma el servicio médico a domicilio y ambulancia 24 horas, ampliando la asistencia más allá de los centros sanitarios. Una combinación de especialización, capacidad de respuesta y cercanía que busca que residentes y visitantes encuentren en el norte de Tenerife una atención coordinada y personalizada cuando más la necesitan.