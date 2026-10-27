cultura

‘Winnipeg, el barco de la esperanza’ conmemora desde hoy en La Laguna el Día Mundial de la Animación

La película dirigida por el grancanario Elio Quiroga y Beñat Beitia, con música del tinerfeño Diego Navarro, protagoniza diversas propuestas en Multicines Tenerife
'Winnipeg, el barco de la esperanza' se exhibe en Multicines Tenerife. / DA
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Con motivo del Día Mundial de la Animación, que se celebra cada 28 de octubre, la película Winnipeg, el barco de la esperanza tendrá una cita especial con el público en Tenerife. El largometraje de animación, dirigido por Beñat Beitia y Elio Quiroga, se proyecta este miércoles (19.00 horas) en Multicines Tenerife, en La Laguna, dentro de la programación de Campus América 2026, que organiza la Universidad de La Laguna (ULL) y tiene a Chile como país invitado.

La proyección irá acompañada de una mesa de diálogo en la que participarán los dos directores, la productora chilena Marianne Mayer-Beckh y el compositor tinerfeño Diego Navarro. El encuentro permitirá profundizar en el proceso creativo de la película, desde la construcción de su relato, su propuesta de animación hasta el papel de la música en la narración cinematográfica.

La programación continuará este viernes, 30 de octubre, también en Multicines Tenerife, con dos sesiones especiales (17.30 y 19.30 horas) en las que Diego Navarro impartirá una masterclass centrada en su música para la película. Las proyecciones continuarán el sábado, día 31, y el domingo, 1 de noviembre.

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