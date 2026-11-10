38 cuerpos en escena en la Facultad de Bellas Artes con la obra Bodies, Bodies, Bodies!, de Aleksandar Georgiev

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna acogerá este próximo 13 de noviembre, a las 17:15 horas, la presentación de Bodies. Bodies, Bodies! una obra del coreógrafo Aleksandar Georgiev que reúne a 38 intérpretes. La propuesta traslada una investigación coreográfica desarrollada durante siete años a una experiencia de gran formato, donde el movimiento compartido abre un espacio para explorar el afecto, el deseo y otras formas de estar juntas. El acceso será libre y gratuito.
En Bodies. Bodies, Bodies!, una tecnología compartida de movimiento se multiplica y se activa colectivamente. Los materiales circulan de cuerpo a cuerpo mediante la observación, la repetición y la transformación: cada intérprete modifica lo que recibe y contribuye a construir un tejido de gestos, memorias y deseos. La escucha, la presencia y la empatía cinética —la capacidad de sentir el movimiento de otros cuerpos— sostienen esta experiencia común.
La pieza amplía hacia una dimensión coral la investigación de Georgiev en trabajos como Screensaver, Atrás, The Power of S y Fantastic Futures. Los cuerpos funcionan como un archivo vivo que se transmite y se transforma al ponerse en movimiento. En diálogo con la arquitectura de Bellas Artes, la coreografía atiende a las relaciones entre las presencias, las distancias, la luz y el entorno, componiendo un paisaje colectivo.
La sensualidad sin obligación, la intimidad sin relaciones prescritas, la ternura sin vergüenza y el placer sin tener que obtener nada a cambio forman parte de esta investigación. A través del encuentro entre los cuerpos, Georgiev explora cómo el afecto y el deseo pueden desplegarse fuera de las normas que habitualmente los organizan. La suavidad adquiere así una dimensión política: una forma de resistencia que se expresa desde la sensibilidad, el disfrute y la posibilidad de permanecer juntas.
La ternura radical sigue siendo el nuevo punk condensa el impulso de una propuesta que invita a imaginar sin urgencia y a compartir tiempo sin someter cada gesto a una exigencia de productividad. Un grupo de cuerpos que se mueve, escucha y resiste abre la posibilidad de experimentar otras relaciones entre lo individual y lo colectivo. Un espacio para aquello que resulta difícil de medir, pero muy fácil de experimentar.
La dimensión de la obra también plantea una pregunta sobre las condiciones de la creación contemporánea: ¿quién puede permitirse imaginar a lo grande? En las prácticas independientes, el presupuesto, la logística y las posibilidades de gira suelen determinar cuántos cuerpos caben en una pieza antes incluso de que esta exista. Bodies. Bodies, Bodies! reúne a 38 intérpretes remuneradas porque esa escala forma parte de su propuesta coreográfica.
El proyecto reivindica el reconocimiento y el apoyo a las obras profesionales de gran formato dentro de la creación independiente. Poder decidir la escala de una pieza forma parte de la libertad artística. En ese contexto, las instituciones culturales públicas pueden ampliar lo que las artistas pueden imaginar, producir y sostener, también cuando sus propuestas desbordan las condiciones habituales del mercado y de la circulación escénica.
BODIES BODIES BODIES! se desarrolla en colaboración con el Grupo de Investigación e Innovación en Diseño y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, y cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, el Fondo Nacional de Cultura de Bulgaria y LAV-C, Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias.
Sobre Aleksandar Georgiev
Aleksandar Georgiev es bailarín y coreógrafo con base en Canarias y una trayectoria internacional vinculada a la investigación, la creación y la transmisión de danza contemporánea. Su práctica explora las narrativas queer, el cuerpo como herramienta política y la coreografía como un espacio para imaginar otras formas de relación y comunidad.
Graduado en Danza Teatro por la New Bulgarian University de Sofía, cuenta con un Máster en Coreografía por DOCH, Universidad de las Artes de Estocolmo. Su formación incluye los programas danceWEB de ImPulsTanz, en 2010 y 2017, Nomad Dance Academy, el trabajo con David Zambrano y Critical Practice Made in YU, bajo la supervisión de Ana Vujanović.
Entre sus creaciones figuran Fantastic Futures, Screensaver, Atrás, Moonlight y dragON aka PONY. Sus trabajos se han presentado en espacios y festivales como One Dance Festival, en Plovdiv; Toplocentrala, en Sofía; Bazaar Festival, en Praga; MDT Moderna Dansteatern, en Estocolmo, y el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Como intérprete, ha colaborado con artistas como Doris Uhlich, Michael Turinsky y Abraham Hurtado.
En 2022 recibió el Premio IKAR en Danza Contemporánea y Performance por The Power of S. Su obra Fantastic Futures fue nominada a los Premios Réplica 2025 al Mejor Espectáculo de Danza. Es cofundador, junto a Darío Barreto Damas y Zhana Pencheva, de STEAM ROOM y de ICC — Imaginative Choreographic Center, desde donde impulsa procesos de creación e intercambio entre Canarias y otros contextos europeos.