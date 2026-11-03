Antón Coucheiro: “Bebemos del teatro del absurdo, donde no es que las cosas sean incoherentes, sino que funcionan con otra lógica”

The Momento Impro son Dani Blanco, Arturo Cobas y Antón Coucheiro, que llevan 20 años ejerciendo como clowns y más de 10 como improvisadores. Formaron parte de la compañía TheMomento, pionera y referente de la impro en Galicia desde 2011, y son responsables de los festivales Imperdible e ImproMaxín. Hablamos con Antón Coucheiro sobre Absurdia, la función que traen al Teatro Leal el jueves 12 de noviembre (18.00 horas), y Xente, que podrá verse el sábado 14 (12.00 horas) en Vilaflor de Chasna y el domingo 15 ( 17.00 horas) en San Diego, de nuevo en La Laguna, en el marco del V Festival Canarias Improvisa.
-Llevan más de 15 años dedicándose a la improvisación teatral. ¿Cómo llegaron a este mundo y qué les enganchó de una disciplina en la que nunca sabes del todo qué va a pasar?
“Pues nosotros ya veníamos del circo, concretamente del clown, haciendo espectáculos de calle y en teatros. La impro llegó cuando ya llevábamos 10 años trabajando profesionalmente encima de los escenarios. A mí se me antojó empezar a entrenar impro y nos juntamos un grupo muy grande y heterogéneo de gente relacionada con el circo y las artes escénicas en general, y empezamos a entrenar. Era un autoentrenamiento, nadie había hecho ningún curso de impro ni nada, ni siquiera habíamos visto ningún espectáculo, así que íbamos tirando de juegos y de ejercicios que encontrábamos por Internet. Al principio todo era probar y divertirse, e ir viendo lo parecido y lo diferente que era la impro, que es trabajo en equipo, del clown, que es más individual. El grupo se fue consolidando y yo me traje a Omar Argentino, que empezó a formarnos de manera continuada por varios años”.
-Formaron parte de TheMomento, una compañía referente de la impro en Galicia. ¿Cómo recuerdan aquellos comienzos y cómo ha cambiado la escena de la improvisación desde entonces?
“Pues como te decía, los comienzos eran muy lúdicos y caóticos. Había un grupo muy grande y variable, de unas 15 personas, que a veces acudían a los entrenamientos y a veces no. Después, cuando el grupo ya se quedó en ocho, empezamos a actuar en el Camalea, que es la cuna de la impro en Santiago. De ser los únicos en la ciudad que hacíamos impro en un bar, hemos llegado a la situación donde hay cinco compañías estables, cuatro espectáculos semanales, un festival internacional, una formación universitaria y colaboraciones continuadas con el Centro Dramático Galego. Santiago se ha convertido en una ciudad plagada de impro”.
-La impro se construye en equipo, escuchando y aceptando las propuestas de los demás. ¿Qué tiene que pasar entre ustedes para que una escena funcione de verdad?
“Pues la escucha, desde luego, y que también toquemos teclas que nos sorprenden a todos, que no nos esperamos, que nos conducen a sitios que nunca antes habíamos transitado. A mí me pasa que me hacen reír muchísimo tanto Arturo como Dani. Hay momentos en Absurdia que me cuesta mucho aguantarme la risa, y eso me encanta”.
-Muchas veces se habla de la improvisación como algo espontáneo, pero detrás hay mucha práctica y experiencia. ¿Cuánto entrenamiento hay en algo que parece surgir de la nada?
“Pues mucho. Yo siempre pongo el ejemplo del deporte, porque así casi todo el mundo lo entiende. Si te dedicas profesionalmente a la impro, o a jugar al fútbol, no puedes depender de que ese día se te dé bien. La función, igual que un partido, no la puedes ensayar, así que entrenas mucho para estar listo el día que lo tienes que jugar. Además, para un profesional, después de los años, de la formación, de los entrenamientos y de la experiencia, se llega a un sitio en el que por mal que te salga un bolo, aunque para ti sea flojo, es una función que está perfectamente a la altura. A lo mejor no lo has bordado, pero nunca va a ser un desastre”.
-En el Festival Canarias Improvisa presentan ‘Absurdia’, una propuesta que nos lleva a un lugar desolado donde tres personajes intentan completar una tarea que ni siquiera entienden. ¿De dónde nace esta idea y qué les apetecía explorar con ella?
“Pues nace de cruzar la impro con el clown y con el teatro del absurdo. Vive en la intersección entre estos tres elementos. Llevábamos tiempo jugando a Beckett como estilo, haciendo impros de 10 o 15 minutos con este estilo, y cuando estuvimos en el Festival Espontáneo de Santo Domingo, en 2022, nos animaron a que hiciésemos un long form. Así que nos pusimos a leer, a investigar y a entrenar para sacarlo adelante. Ya se daba la circunstancia de que los tres nos manejábamos de manera bastante orgánica en este estilo, así que fue como regresar al clown, como volver al principio a cerrar el círculo de nuestras influencias”.
-En ‘Absurdia’ parece que nada tiene demasiado sentido, pero todo responde a una lógica propia. ¿Cómo se construye una propuesta así sin un texto cerrado de antemano?
“Como te decía, bebemos del estilo del teatro del absurdo, donde no es que las cosas sean incoherentes, sino que funcionan con una lógica absurda, que no es la convencional. En el payaso también pasa esto, no se trata de hacer tonterías que no tengan sentido, sino de construir un universo propio que funciona con principios distintos a los habituales, muchas veces de manera contradictoria. En el absurdo conviven lo trágico, lo cómico y lo poético. El desafío es hacerlo de manera improvisada, porque algunos de los motivos del teatro del absurdo van en contra de las dinámicas de la impro: por ejemplo, se puede decir una cosa y justo al momento la contraria, la historia no avanza nunca, sino que da vueltas sobre sí misma, los objetivos nunca se alcanzan…”.
-También traen ‘Xente’, un espectáculo gratuito de teatro de calle en el que las historias nacen de observar a las personas que pasan por la plaza. ¿Cómo se transforma algo tan cotidiano como cruzarse con un desconocido en una historia improvisada?
“Pues este espectáculo nace también de cruzar la impro con las habilidades previas que traemos en nuestra mochila, el clown de calle y el happening, que es una manera de improvisar con lo que sucede por la calle. Los cuatro tenemos experiencia de muchos años haciendo esto en las plazas de Compostela, y se me ocurrió que era una buena idea mezclarlo con la impro. En Xente, la gente que pasa por la calle se convierte, de alguna manera, en protagonista sin necesidad de subirse al escenario”.
-¿Cómo influye el público en lo que sucede y cómo reaccionan cuando algo inesperado cambia el rumbo de la propuesta?
“Todas las historias se crean a partir de lo que sucede en la calle. Nos inventamos las vidas de los que pasan, quiénes son, a dónde van, qué desean, qué les pasa. Lo hacemos narrando, o poniéndoles voces, o interactuando con ellos. Pero todo el material de partida es lo que nos encontremos en la calle, quién pasa por allí en ese momento”.
-¿Es más difícil improvisar en la calle, donde todo puede pasar y no siempre tienes la atención del público, que hacerlo en un teatro? ¿Qué cambia entre esos dos espacios?
“Es bastante diferente. La calle, desde luego, es más exigente, requiere de mucha más energía, tienes que conseguir que el foco esté puesto donde tú quieres, y compites con mil estímulos al mismo tiempo. Tienes que ser capaz de organizar y darle sentido a lo que está pasando para no perder la atención del público, que se puede distraer con mucha facilidad, así que lo que haces tiene que ser muy vistoso y contundente. En el teatro ya todo el mundo está sentado, a oscuras, ha pagado una entrada, no se va a ir a ningún sitio. Pero en la calle no tiene ningún compromiso, tienes que estar seduciéndolo constantemente para que no quiera marcharse, para tener su atención de tal forma que se le olvide que estaba yendo a algún otro sitio, que no pueda irse. Es como si lo hipnotizaras. Nosotros nos hemos criado artísticamente haciendo calle, así que la conocemos bien. Es el primer lugar donde empezamos a actuar. Yo siempre he dicho que, después de hacer calle, estar en un teatro es como un paseo por el campo, requiere de menos. Pero también requiere de lo justo, no puedes estar en calle con la energía del teatro, pero tampoco al revés. Cada lugar tiene su propio lenguaje y sus propios tiempos”.
-Con ‘Absurdia’ y ‘Xente’ muestran dos maneras muy diferentes de acercarse a la impro: una desde un universo absurdo y otra desde la realidad cotidiana. ¿Qué les permite explorar cada formato que el otro no les da?
“Pues cada uno de los dos espectáculos tiene sus propias dinámicas, su lenguaje, son proyectos diferentes y se juegan de manera diferente. Pero los dos tienen en común el alma y el espíritu del payaso, que es nuestro origen y un lugar en el que nos encontramos y entendemos muy bien”.
-A lo largo de su trayectoria han impulsado festivales y participado en encuentros internacionales. ¿Qué importancia tiene sacar la improvisación de los espacios habituales y acercarla a la gente, incluso a quienes nunca han visto un espectáculo de este tipo?
“Sabemos la potencia que tiene la impro, y lo sorprendente que resulta para quienes nunca la han visto. Sacarla a la calle, la impro, el teatro, el arte en general, es ir al encuentro de todas las personas, y no solo de unas cuantas. Me parece que cualquier tipo de arte, y la impro lo es, tiene esa misión de ir al encuentro de las personas, y no solo esperar a que ellas vengan”.
-Para terminar, si alguien se encuentra con ustedes en la calle durante ‘Xente’ o está pensando en ir al Teatro Leal a ver ‘Absurdia’ en el marco del V Festival Canarias Improvisa, ¿qué le dirían para animarle a dejarse sorprender?
“Que venga. Y que se deje llevar. Y que se divierta, y que juegue. Sobre todo eso. Que juegue. Esta vida no es tan larga como pensamos, o al menos no sabemos cuán larga es, y hemos venido a jugar”.