Arte, moda e identidad centran las jornadas de investigación del VI Festival de Novela Histórica

Las V Jornadas de Investigación Histórica de la Comarca de Tacoronte-Acentejo se centran en el arte, la moda y la identidad. El programa científico del VI Festival de Novela Histórica de Tacoronte está dirigido por el profesor Antonio Marrero y la investigadora Tamara Toledo, ambos pertenecientes al grupo de investigación Arte, Moda e Identidad de la Universidad de La Laguna (ULL). La cita es este viernes, en la sala Óscar Domínguez de la Casa de la Cultura de Tacoronte (18.00 a 20.00 horas).
“La jornada cuenta con un eje temático basado en estudios elaborados desde una perspectiva investigadora, aunque también se hace hincapié en su divulgación”, explica Antonio Marrero.
Con el título El lenguaje de las imágenes. Arte, moda e identidad en Tacoronte-Acentejo, el foro comienza con el profesor doctor de la ULL Carlos Javier Castro Brunetto, investigador en arte moderno. Su intervención, El contexto artístico e iconográfico del Nazareno del Santuario del Cristo de Tacoronte, analiza las características de esta imagen en relación con las tradiciones artísticas y devocionales de la Edad Moderna.
‘ENTRE EL MARTIRIO Y EL DESEO’
Le sigue el doctor en Arte y Humanidades e investigador de la ULL Ayoze Esver Ramos, con Entre el martirio y el deseo. San Sebastián en la comarca de Tacoronte-Acentejo. En su línea de investigación sobre la construcción y la representación de las masculinidades en el arte contemporáneo y la cultura gay, explora las representaciones de san Sebastián en el patrimonio artístico de la comarca desde la perspectiva que da el análisis de la construcción visual del cuerpo masculino del santo y los elementos iconográficos asociados a su martirio.
La codirectora de las jornadas, Tamara Toledo, graduada en Historia del Arte por la ULL y doctoranda de este centro, titula su ponencia Vestir el cielo: indumentaria simbólica en el ciclo de los Ángeles de la capilla del Rosario de la iglesia de Santa Catalina de Tacoronte. Se centra en el estudio de la indumentaria representada en el ciclo pictórico de los ángeles de la capilla del citado templo y explora su función simbólica dentro del lenguaje visual de estas representaciones religiosas.
Carlos Castro Brunetto, Ayoze Esver Ramos, Tamara Toledo, Denis C. Santos y Elia Cuairán ofrecerán sus ponencias
Denis C. Santos González, profesor del grado en Estudios Francófonos de la Universidad de La Laguna, experto en cultura, moda e identidad en el ámbito francés y atlántico, propone en su conferencia ¿Qué nos cuenta un traje? Tacoronte y Acentejo a través de Alfred Diston una aproximación a la indumentaria tradicional de Tacoronte-Acentejo a través de las representaciones realizadas por Alfred Diston. Denis C. Santos González analiza el vestido como testimonio visual de las costumbres, las identidades y las formas de vida de la sociedad canaria, una visión que permite obtener información sobre las diferencias sociales y culturales a través de las prendas y sus complementos.
Elia Cuairán Castells, graduada en Historia del Arte y máster en Teoría e Historia del Arte y Gestión Cultural por la ULL, presenta, finalmente, la comunicación El vestido moderno bajo la mirada del pintor Álvaro Fariña, en la que analiza la indumentaria como elemento visual capaz de transmitir información sobre la identidad, la apariencia y las transformaciones culturales.
La experta en procesos de subjetivación a través del cuerpo presta especial atención a la relación entre las formas de vestir y los modelos de representación artística, así como al papel de la moda como expresión de modernidad y como recurso para interpretar los cambios en las sensibilidades estéticas y sociales.