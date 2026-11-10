Barrios Orquestados lleva su música al Auditorio de Tenerife junto a Fran Baraja

Barrios Orquestados iniciará este domingo, 15 de noviembre, su gira de conciertos benéficos de invierno con una actuación en el Auditorio de Tenerife, a partir de las 18.30 horas, en colaboración con el Cabildo. La cita reunirá a alumnado de las tres sedes del proyecto en Tenerife y contará con el músico Fran Baraja como artista invitado. Las entradas tienen un precio único de 10 euros y están disponibles en la web del recinto.
Fusión
La propuesta combinará música popular canaria y latinoamericana con arreglos sinfónicos. Algunas composiciones de Fran Baraja sonarán en versiones para una pequeña orquesta de cuerda y viento, en un encuentro entre el folclore de las Islas y otros géneros como el rock, el reggae y la rumba. El repertorio concluirá con una pieza participativa en la que el público podrá sumarse a la interpretación.
El proyecto presta instrumentos y ofrece formación gratuita para fomentar la participación y la inclusión social
El concierto busca contribuir a la continuidad y el crecimiento de Barrios Orquestados en Tenerife, donde el proyecto desarrolla su labor desde 2015. Cada curso, alrededor de 200 personas reciben formación musical gratuita a través del aprendizaje colectivo de instrumentos y el canto coral. La iniciativa nació en 2012 en Las Palmas de Gran Canaria, impulsada por el violinista y director de orquesta José Brito, con el propósito de favorecer la inclusión social mediante la música. Desde 2018, su metodología también se aplica en Chile y Honduras.
En la actuación participarán alumnos de los núcleos de La Cuesta, en La Laguna, Ofra y Añaza-Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife. El proyecto facilita instrumentos en préstamo y promueve la implicación de las familias, cuyos miembros también se incorporan al proceso de aprendizaje y al coro que acompaña a las orquestas.
Comunidad
Esta experiencia busca acercar la educación musical a niños, a jóvenes y a sus familias, especialmente en entornos con dificultades socioeconómicas, y fomentar valores como la cooperación, el respeto y la responsabilidad. La experiencia formativa se plantea así como una actividad compartida que refuerza los vínculos comunitarios.
Tras la cita de Tenerife, la gira continuará el 22 de noviembre en el Teatro Municipal de Tías, en Lanzarote; el 29 de noviembre, en el Auditorio de Agüimes, en Gran Canaria, y el 5 de diciembre en el Auditorio Insular de Fuerteventura.