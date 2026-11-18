La artista valenciana Bella Báguena desarrollará en Tenerife una residencia de investigación con su proyecto ‘Algo cayó’, una propuesta que cruza música en vivo, performance, cuerpo, objetos y visuales en tiempo real. La residencia, impulsada por LAV-C en colaboración con el festival de danza Dansa València y con el apoyo de Espacio La Granja, dará paso a una presentación pública el 20 de noviembre, a las 20:00 horas, en Espacio La Granja. Las entradas están disponibles en la web de Espacio La Granja.
¿Qué queda después de la intensidad, del deseo o de una transformación? ‘Algo cayó’ parte de la caída como experiencia física y emocional para explorar la fragilidad, la presencia y las formas de relación con el propio cuerpo. La voz, la música electrónica, la materia y la imagen se encuentran en una investigación donde lo sonoro y lo corporal se afectan mutuamente, abriendo distintas maneras de expresar y atravesar aquello que nos transforma.
El trabajo en residencia permitirá abrir ese proceso, probar nuevas situaciones y desarrollar materiales y formas de estar en escena. Un tiempo dedicado a la investigación y a la continuidad de una práctica que se construye desde la escucha, la intuición y la experiencia emocional. La presentación acercará al público el trabajo desarrollado durante su estancia en la isla.
Esta investigación dialoga con el universo musical de Báguena, cuyo EP ‘SuBir’ reúne texturas experimentales y estructuras próximas al pop alrededor de la intensidad, el movimiento y la transformación. Concebido para ser interpretado en directo y vivido desde el cuerpo, el proyecto está atravesado por el amor y la euforia lésbica, con una sensibilidad que conecta la energía del club con paisajes más íntimos.
Bella Báguena (València, 1994) es una artista trans femenina que trabaja entre la música, la performance y la joyería. Su práctica nace de procesos intuitivos y emocionales en los que utiliza la voz, el movimiento, los objetos y los espacios como formas de expresión y pensamiento. La imaginería pop y la cultura de Internet conviven en su obra con la naturaleza, las texturas orgánicas, el agua, las historias de amor lésbico y las experiencias de los cuerpos trans femeninos.
Seleccionada como artista SHAPE en 2023, ha presentado su trabajo en instituciones como La Casa Encendida de Madrid, el CCCB de Barcelona y el Palais de Tokyo de París. También ha participado en una pieza escénico-musical dirigida por Lina Lapelytė para Hermès, con actuaciones en La Gaîté Lyrique de París y The Shed de Nueva York.