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“Brilla por la Vida” celebra su segunda edición en Tenerife para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama

Alexis Oval Ecosalón y Carrera por la Vida vuelven a unir fuerzas en una jornada solidaria que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Cafe Tenerife
“Brilla por la Vida” celebra su segunda edición en Tenerife para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama
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La solidaridad, la sensibilización y el compromiso con la lucha contra el cáncer de mama volverán a ser protagonistas el próximo domingo 15 de noviembre con la celebración de la segunda edición de “Brilla por la Vida”, una iniciativa impulsada por Alexis Oval Ecosalón & Estética y Carrera por la Vida.

Tras la celebración de su primera edición el pasado año, el evento regresa con el propósito de seguir creando espacios de encuentro y concienciación en torno al cáncer de mama, poniendo el foco en la importancia de la prevención, el acompañamiento y la visibilización de todas las personas que conviven directa o indirectamente con esta enfermedad.

La cita tendrá lugar en el Hard Rock Cafe Tenerife, de 10:00 a 14:00 horas, y reunirá a diferentes profesionales y colaboradores que han querido sumarse a esta iniciativa, aportando su experiencia, talento y compromiso con una causa que necesita del apoyo y la implicación de toda la sociedad.

En esta segunda edición participarán Renzzo El Selector; Mario Falero; Michelle Calvó, de Calvó Method; Carmen Cabeza; y Noemí Torres, entrenadora experta en patologías y salud de la mujer. Un equipo de colaboradores que contribuirá a dar forma a una jornada concebida desde la unión, la sensibilización y el compromiso social.

Desde la organización destacan la importancia de dar continuidad a iniciativas como esta, que permiten mantener presente una realidad que afecta a miles de mujeres y sus familias. Más allá de una convocatoria puntual, “Brilla por la Vida” busca transmitir un mensaje de apoyo, esperanza y concienciación, recordando que la información, la prevención y el acompañamiento son fundamentales.

La colaboración entre Alexis Oval Ecosalón y Carrera por la Vida vuelve a poner de manifiesto el valor de trabajar conjuntamente para impulsar acciones que trascienden el ámbito individual y contribuyen a generar una mayor conciencia colectiva.

Con esta segunda edición, “Brilla por la Vida” consolida su vocación de continuidad y reafirma su mensaje: La importancia de estar presentes, acompañar y sumar esfuerzos por todas aquellas personas cuyas vidas se han visto marcadas por el cáncer de mama.

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