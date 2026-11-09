“Brilla por la Vida” celebra su segunda edición en Tenerife para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama

La solidaridad, la sensibilización y el compromiso con la lucha contra el cáncer de mama volverán a ser protagonistas el próximo domingo 15 de noviembre con la celebración de la segunda edición de “Brilla por la Vida”, una iniciativa impulsada por Alexis Oval Ecosalón & Estética y Carrera por la Vida.
Tras la celebración de su primera edición el pasado año, el evento regresa con el propósito de seguir creando espacios de encuentro y concienciación en torno al cáncer de mama, poniendo el foco en la importancia de la prevención, el acompañamiento y la visibilización de todas las personas que conviven directa o indirectamente con esta enfermedad.
La cita tendrá lugar en el Hard Rock Cafe Tenerife, de 10:00 a 14:00 horas, y reunirá a diferentes profesionales y colaboradores que han querido sumarse a esta iniciativa, aportando su experiencia, talento y compromiso con una causa que necesita del apoyo y la implicación de toda la sociedad.
En esta segunda edición participarán Renzzo El Selector; Mario Falero; Michelle Calvó, de Calvó Method; Carmen Cabeza; y Noemí Torres, entrenadora experta en patologías y salud de la mujer. Un equipo de colaboradores que contribuirá a dar forma a una jornada concebida desde la unión, la sensibilización y el compromiso social.
Desde la organización destacan la importancia de dar continuidad a iniciativas como esta, que permiten mantener presente una realidad que afecta a miles de mujeres y sus familias. Más allá de una convocatoria puntual, “Brilla por la Vida” busca transmitir un mensaje de apoyo, esperanza y concienciación, recordando que la información, la prevención y el acompañamiento son fundamentales.
La colaboración entre Alexis Oval Ecosalón y Carrera por la Vida vuelve a poner de manifiesto el valor de trabajar conjuntamente para impulsar acciones que trascienden el ámbito individual y contribuyen a generar una mayor conciencia colectiva.
Con esta segunda edición, “Brilla por la Vida” consolida su vocación de continuidad y reafirma su mensaje: La importancia de estar presentes, acompañar y sumar esfuerzos por todas aquellas personas cuyas vidas se han visto marcadas por el cáncer de mama.