Canarias recibe 6.665 personas migrantes abordo de 66 cayucos en solo 9 días

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que hoy, martes, defenderá en la comisión interministerial un documento de ocho puntos con “medidas concretas” sellado por todos los grupos parlamentarios en el Pacto Canario por la Migración para dar respuesta a la crisis migratoria abierta en El Hierro.
La reunión contará con la participación extraordinaria de Clavijo y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reunirá a siete departamentos del Gobierno central para abordar las necesidades de gestión migratoria en las Islas.
Entre las ocho demandas se incluye la creación de un mecanismo permanente de coordinación para hacer “seguimiento semanal”, iniciar una iniciativa diplomática “urgente” en los países emisores, especialmente Senegal, y la aprobación de un plan de contingencia con recursos específicos, como el aumento de personal de los cuerpos de seguridad del Estado, el refuerzo de Salvamento Marítimo y que Cruz Roja se encargue de la atención en el puerto de La Restinga y en el CATE de San Andrés.
Clavijo también reclama un “paquete de medidas de emergencia” para El Hierro, especialmente en La Restinga, ya que la actividad pesquera está “casi imposibilitada” y el buceo ha pasado de once centros a cuatro, lo que “impacta” en la hostelería y la restauración, más “lo que soporta” la ciudadanía.
El presidente dijo que la situación es de “extrema gravedad” y por ello ha valorado la “altura de miras” de todos los grupos parlamentarios -excepto Vox-, lo que demuestra que en Canarias se hacen “las cosas de otra manera”. Incidió en que la ciudadanía pide “repuestas y unidad” y ese es el “mandato” que lleva hoy a la interministerial, subrayando que “no va a estar sentado el presidente sino toda la sociedad canaria”.
Insistió en que hacen falta “soluciones y reacciones a cortísimo plazo” ya que empieza a haber “tensión” y se pone en peligro la “seguridad” de los efectivos de servicios y de los propios migrantes, y después trabajar en una segunda dirección con “medidas a medio plazo” porque la llegada de migrantes “va a continuar en el tiempo”.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que visitó ayer el puerto de La Restinga, reconoció que la isla de El Hierro está “superada” por la crisis migratoria que padece, si bien afirmó que el Gobierno estatal esta “respondiendo con solidaridad” a una parte del territorio, Canarias, que actualmente tiene dificultades: “Canarias no tiene que asumir el fenómeno migratorio sola”, dijo. Asimismo, subrayó queen lo que respecta a la derivación de menores migrantes, el Estado está “respondiendo” al ciclo de llegadas para evitar que “colapse” la red de centros de acogida en las Islas.
A ello sumó la puesta a disposición de medios llegados de Tenerife para duplicar la capacidad de extracción de embarcaciones en La Restinga, acumulados en los últimos días en la zona consecuencia de una avería en el travelling que las extrae, y las derivaciones de cuerpos policiales para atender la urgencia en los CATES. “Creemos que, en un par de días, podríamos tener mucho más limpio el puerto, y por tanto más operativo para los sectores del puerto afectado por esta crisis migratoria, para su seguridad”, afirmó.
Hospital de campaña
Actualmente, el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, tiene todas sus camas de hospitalización ocupadas, la mayoría por residentes, y ha tenido que habilitar espacios adicionales en el salón de actos para atender a los migrantes que llegan a la Isla, según explicó su director médico, Luis González, que reclama al Gobierno central la instalación de un hospital de campaña en el puerto.
El centro tiene hospitalizados actualmente a tres migrantes y atiende a otros seis en el servicio de Urgencias, donde ha sido necesario habilitar camas en el pasillo y en el salón de actos para prestar asistencia sanitaria.
Asimismo, varios sindicatos policiales han denunciado que los agentes de la Policía Nacional están “desbordados” por las continuas llegadas de embarcaciones precarias y han solicitado medidas de refuerzo al Ministerio del Interior.