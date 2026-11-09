Carlos Azpúrua: “Es extraordinario el desarrollo de la producción audiovisual en Canarias”

Carlos Azpúrua (Caracas, 1950) es un conocido cineasta venezolano, autor de películas como Disparen a matar o Amaneció de golpe y diversos documentales. Y, además, desde el pasado enero es el cónsul general de Venezuela en Barcelona. Recientemente ha participado en una serie de encuentros en Tenerife para promover el cine venezolano, fortalecer la cooperación audiovisual y conocer el desarrollo del sector en las Islas, así como su modelo de incentivos fiscales para producciones audiovisuales. En el marco de esta agenda, visitó las instalaciones de Plató del Atlántico y DIARIO DE AVISOS, donde habló del cine venezolano y la situación del país.
-Después de una vida dedicada al cine, ¿qué le ha llevado a dar el salto a la diplomacia?
“Eso fue una decisión del presidente Maduro. Yo vengo de dirigir el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía en Venezuela, y entonces se genera esta situación donde me ofrecen venir de cónsul, y pues, bueno, una experiencia más en mi vida”.
-¿Qué balance hace de la salida de Nicolás Maduro del poder? ¿Ha comenzado una nueva etapa para Venezuela?
“Realmente es una circunstancia muy particular. Y creo que las razones por que se produce esa situación de haber secuestrado al presidente Maduro, porque fue un secuestro que viola el derecho internacional, es simplemente la expresión del interés de Estados Unidos de ponerle las manos a las grandes riquezas en nuestro país, sobre todo el petróleo. Eso nos genera una coyuntura política que tenemos que superar, que nos llena de incertidumbre. No hemos perdido institucionalidad. Sí se ha cedido en aspectos de la soberanía, pero nos mantenemos con la esperanza puesta en una estrategia que a largo plazo nos da la posibilidad de continuar en un proyecto de justicia social”.
-¿Y cómo valora la gestión de Delcy Rodríguez?
“Creo que es malentendida por esos sectores radicales que se permiten evaluar su gestión de una manera que yo diría irracional en términos de la realidad geopolítica mundial. Y yo no dudo de su entereza, de la capacidad que tiene para manejar esta coyuntura tremendamente difícil. Nuestro dilema es el poder ubicar nuestra realidad en este contexto geopolítico tan difícil. Creo que esta apuesta por la paz del país, a la democratización, al reencuentro de los venezolanos, con todo lo que implica hacer un tejido de reconstrucción de nuestras instituciones, es fundamental. Creo que ella lo está haciendo y lo que nos corresponde es simplemente entender esta estrategia en el tiempo”.
-¿Cree que Venezuela está preparada para celebrar elecciones libres, con la participación de toda la oposición?
“Es que en Venezuela ha habido elecciones libres y estamos respetando la Constitución. Es decir, las contradicciones que existen de no reconocer al presidente Maduro son absurdas. Pero las elecciones vendrán en el momento que tengan que venir, y yo no tengo duda de que nuestro pueblo, quizás como ningún otro en América Latina, ha tenido un crecimiento de conciencia política extraordinaria”.
-¿Usted cree que el chavismo ha cometido graves errores en materia de democracia, libertades y derechos humanos?
“La retórica siempre ha sido en contra del Gobierno, que lo que hicimos fue defendernos de lo que han sido campañas tremendas de desestabilización del país. Obviamente, no dudo que haya podido haber algún exceso o situaciones individuales, errores de abuso de autoridad, y no dudo, obviamente, de situaciones de corrupción tremendas que hemos tenido que superar. En todo caso, pienso que el tiempo es quizás el mejor juez para juzgar lo que ha sido todo este proceso nuestro tan doloroso y terrible por tratar de construir la utopía de que un mundo distinto puede ser”.
-Como antiguo presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ¿qué futuro le augura al cine venezolano?
“En este momento nos encontramos en una discusión del Plan Nacional de Cinematografía, con una consulta abierta a todos los sectores, buscando opciones de desarrollo. Y caminar hacia una reforma de la ley de cinematografía con la esperanza de construir una industria potente sobre las inmensas virtudes que tenemos, con geografías diversas que nos dan grandes potencialidades. Necesitamos emprendedores que se animen. Y es extraordinario el desarrollo de los incentivos fiscales para la producción audiovisual en Canarias, que es lo que me ha traído en este momento a la Isla. De toda España, es quizás la más efectiva. Entonces, estamos aquí conociéndolo y uno se queda asombrado de la dinámica y la efectividad de una visión de industria tan potente como la que tienen aquí. Ha sido extraordinario ver las potencialidades y lo que impacta en el producto territorial bruto, y de aquí me llevo una serie de reflexiones interesantísimas para ver qué podemos incorporar desde la realidad venezolana para el desarrollo de nuestra industria cinematográfica y abrir canales de coproducción. Y, en este momento, también estamos planificando aquí en Canarias la semana del cine venezolano”.
-¿Cree que es posible conservar la independencia intelectual y artística cuando se participa activamente en un proyecto político?
“Siempre se ha conservado y ha habido libertad. Siempre en el cine se han tenido absolutamente todas esas prerrogativas de apertura, pero han sucedido situaciones donde esos cineastas de la diáspora van hablando mal de Venezuela por el mundo y distorsionando la realidad para lograr producir su cine, lo que yo denominé en Barcelona el cine mercenario”.
-Y después de casi medio siglo trayectoria, ¿volveremos a verlo dirigiendo una película?
“Sí, el arte es un refugio maravilloso. El crear te genera una emoción de vivir. Estoy ahorita en dos proyectos de largometraje, una comedia y una película muy política sobre un caso que tiene que ver con Vietnam y Venezuela en los años 60, el caso del general Smolen. Pero fundamentalmente me anima ahorita esta comedia, que se llama Entre bollos y hallacas. Las hallacas y los bollos son, digamos, la comida tradicional nuestra en diciembre y se hace cuando se reúnen las familias. Y la trama trata sobre un moribundo que invita a todas sus exmujeres y en ese acto culinario y cultural de hacer hallacas para despedir el año, también lo despiden a él“.