Cayetana Guillén Cuervo regresa a La Orotava para clausurar la XXI edición del Festival de Cortos

El Festival de Cortos La Orotava volverá a contar con Cayetana Guillén Cuervo como madrina en su vigesimoprimera edición. La actriz y comunicadora madrileña renueva así su vinculación con una muestra que ya la tuvo como representante en la pasada convocatoria y en la que tendrá nuevamente un papel destacado durante la ceremonia de clausura. Será el próximo 14 de noviembre, en la Casa de la Cultura San Agustín, cuando haga entrega del premio al cortometraje ganador de la Sección Oficial.
La continuidad de Guillén Cuervo como madrina supone un nuevo respaldo a la trayectoria de este festival, que a lo largo de sus distintas ediciones ha reunido a reconocidos nombres del cine, el teatro y la televisión. Entre las personalidades que han acompañado anteriormente a la muestra figuran Imanol Arias, Antonio Resines, Jorge Sanz, Pepe Viyuela, Eduardo Casanova, Secun de la Rosa, Mariam Hernández y Álex García, entre otros profesionales del sector audiovisual.
La XXI edición volverá a combinar las proyecciones de la competición oficial con una programación complementaria que amplía la experiencia cinematográfica del público. En este sentido, el festival mantiene su apuesta por las actividades paralelas y por la Sección Off, una propuesta que permite explorar otros formatos y acercar diferentes perspectivas del audiovisual. Las entradas para las distintas actividades pueden adquirirse a través de la página web www.festivalcortosorotava.com. La Tijera – Festival de Cortos Villa de La Orotava cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Ayuntamiento de La Orotava y Cabildo de Tenerife.
Con una trayectoria consolidada en distintos ámbitos de la cultura y la comunicación, Cayetana Guillén Cuervo es una de las figuras más reconocibles del panorama artístico español. Hija de los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo, pertenece a una familia estrechamente vinculada a la interpretación y ha desarrollado una carrera propia que abarca el cine, el teatro, la televisión y la radio.
Desde 2022 preside la Academia de las Artes Escénicas de España, responsabilidad desde la que trabaja en la promoción y el reconocimiento de las distintas disciplinas escénicas. Su labor como comunicadora también ocupa un lugar destacado en su trayectoria. Desde hace más de dos décadas conduce en Televisión Española Versión Española, espacio dedicado al cine español y latinoamericano que se ha convertido en una referencia para la difusión de estas cinematografías. A este trabajo se suma su participación al frente de Atención Obras, programa centrado en la actualidad de las artes escénicas y la creación cultural.
Su experiencia interpretativa se ha desarrollado tanto en los escenarios como ante las cámaras. En teatro ha participado en montajes clásicos y contemporáneos, entre ellos Puertas Abiertas, El Malentendido, Hedda Gabler y Pandataria, producciones con las que ha recorrido diferentes escenarios nacionales e internacionales. En cine ha trabajado a las órdenes de directores como José Luis Garci, Ventura Pons, Montxo Armendáriz, Alfonso Albacete, Cesc Gay, Miguel Bardem y Pedro Almodóvar.
En televisión ha formado parte de diversos proyectos de ficción, entre los que destaca su participación en El Ministerio del Tiempo, una serie que alcanzó una notable repercusión entre el público. Su recorrido profesional incluye también una importante etapa en la radio, medio en el que se formó junto a Iñaki Gabilondo y con quien trabajó durante ocho años. Posteriormente estuvo al frente de espacios como A vivir, que son dos días.
Junto a su actividad artística y periodística, Guillén Cuervo ha mantenido un compromiso continuado con la igualdad, la visibilidad de las mujeres en la cultura y distintas iniciativas sociales. Colabora con organizaciones y entidades como Ayuda en Acción, Fundación Vicente Ferrer, Mensajeros de la Paz y Fundación Síndrome 5P, entre otras.
Su presencia por segundo año consecutivo en el Festival de Cortos La Orotava refuerza el vínculo de la muestra con profesionales de reconocida trayectoria y sitúa nuevamente a una figura del ámbito cinematográfico y escénico en el centro de una de las citas principales de su programación: la gala que pondrá el broche final a esta edición.