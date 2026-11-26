Coincidiendo con la semana del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mañana viernes, a partir de las 19.00 horas, la Asociación Cultural Charlas de Cine ofrece en Multicines Tenerife, en La Laguna, la proyección de dos obras dirigidas por el cineasta tinerfeño Willy Ríos, Nasija y Solo una vez. Este programa doble forma parte de un ciclo organizado con la colaboración especial del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Aguere.
EL CAMINO AL MARTIRIO
Junto al Aula de Cine de la Universidad de La Laguna (ULL), Charlas de Cine reestrena en pantalla grande Nasija, el primer cortometraje del director canario, que narra al espectador la historia de una mujer africana subsahariana mientras es conducida al hoyo en el que será enterrada hasta los hombros para ser lapidada. En ese camino al martirio, rememora su infancia a través del recuerdo que tiene de su madre y hermanos, su adolescencia, así como el matrimonio impuesto con un hombre al que no quería.
Protagonizado por Madeleine Diatta, hoy en día el cortometraje Nasija sigue siendo una de las obras más premiadas de la historia del cine canario, con más de 60 galardones nacionales e internacionales, 120 selecciones en festivales de todo el mundo y la preselección para los Óscar de Hollywood.
Junto a esta pieza audiovisual, se podrá ver también Solo una vez, primer largometraje del cineasta, estrenado en 2021, que cumple ahora, por lo tanto, su quinto aniversario. Protagonizada por Ariadna Gil, Alejandro García, Silvia Alonso y Mari Carmen Sánchez, la película presenta a Laura, una psicóloga del servicio de atención a las mujeres que sufren violencia de género. Acosada por el marido de una de sus pacientes desde hace semanas, Laura debe tratar a una pareja que nunca ha puesto los pies en un centro de este tipo: Eva y Pablo. Por una serie de malentendidos él ha recibido una denuncia, pero afirma con contundencia no ser ningún maltratador. Solo una vez se basa en la obra teatral homónima de Marta Buchaca, estrenada en 2018, que la propia dramaturga adaptó a guion cinematográfico.
ALMODÓVAR
Esta sesión forma parte de un ciclo donde ya se han proyectado el documental Por qué no escribo nada (2026) y la inolvidable Tomates verdes fritos (1991), que se cerrará el próximo 8 de diciembre con la película Todo sobre mi madre (1999), de Pedro Almodóvar.