Destinan 523.000 euros para crear más de 140 plazas de aparcamiento en Tíncer y Ofra

Los barrios de Tíncer y Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, contarán a partir del próximo año con dos nuevas zonas para aparcamientos provisionales que ampliarán la oferta de espacios para estacionamientos en el municipio a más de 140 plazas en total.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento capitalino aprobó ayer la adjudicación de las obras para la creación de estos parking de uso provisional por un importe de 523.687 y un plazo de ejecución de dos meses. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Conservación, Asfalto y Construcción, y corresponden al lote 2 del contrato basado en el acuerdo marco municipal para la ejecución de obras de urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes en el término municipal.
La actuación contempla el acondicionamiento de dos parcelas de titularidad municipal para habilitarlas como espacios de estacionamiento. En el caso de Tíncer, los trabajos se desarrollarán en un solar situado junto a la parada del tranvía, mientras que en Nuestra Señora del Camino, en Ofra, se actuará en un terreno municipal ubicado en el entorno de las instalaciones del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS).
Las intervenciones incluyen trabajos de preparación y acondicionamiento del terreno, pavimentación, ordenación y señalización de las plazas, así como la adecuación de los accesos y las condiciones de accesibilidad, con espacios reservados para personas con movilidad reducida.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “seguimos trabajando para dar respuesta a necesidades cotidianas de nuestros barrios, aprovechando los espacios de titularidad municipal y poniéndolos al servicio de los vecinos. La disponibilidad de aparcamiento es una demanda habitual en distintas zonas de la ciudad y estas actuaciones nos permiten avanzar en soluciones concretas”.
Bermúdez añadió que “queremos que los barrios dispongan de espacios públicos funcionales, accesibles y en buenas condiciones. Acondicionar parcelas municipales para destinarlas provisionalmente a estacionamiento es una forma de aprovechar mejor los recursos disponibles y contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de quienes residen en estas zonas”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó que “la intervención permitirá acondicionar estos dos espacios municipales para que puedan utilizarse como zonas de estacionamiento, mejorando sus condiciones actuales y dotándolos de los elementos necesarios para garantizar un uso adecuado”. El de Tíncer albergará unas 114 plazas de aparcamiento, mientras que el de la calle Nuestra Señora del Camino, en Ofra, tendrá capacidad para una treintena de vehículos.
Llano Alegre
La adjudicación de las obras por parte del Consistorio local se enmarca en el expediente municipal que contempla la creación de aparcamientos provisionales en tres emplazamientos: Tíncer, Nuestra Señora del Camino y Llano Alegre. Para este último ámbito, situado en una parcela municipal de la calle Centauro, se dispone de una memoria técnica valorada específica dentro del mismo expediente.