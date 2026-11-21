Drago Canarias acercó su programa electoral a la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, en dos actos que tuvieron como eje central el lema de campaña, “la esperanza vence al miedo”, que fueron en ambos casos un éxito de asistencia y en los que se animó a la población canaria a acudir a las urnas con ilusión.
El acto de Gran Canaria se celebró hoy, sábado 21 de noviembre, mientras que el de Tenerife tuvo lugar en la tarde de ayer, viernes 20, con un mensaje común: el próximo domingo 29 solamente habrá una papeleta progresista y de obediencia canaria, la de Drago Canarias.
En Gran Canaria, el candidato por Las Palmas centró su discurso, entre otras cuestiones, en la nueva generación política que se abre camino en Drago Canarias y señaló que “nuestros portavoces y candidatos no van a pedir permiso, ese tiempo se acabó, esta nueva generación se está abriendo hueco cueste lo que cueste”.
Con respecto a lo propositivo, Morán hizo hincapié en la importancia de “fortalecer servicios públicos básicos como la sanidad o la educación” y también en “aumentar cuotas de soberanismo para tener capacidad de decisión sobre lo que se hace en nuestras aguas”, por ejemplo.
Por su parte, en Tenerife, el candidato por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, lanzó un aviso sobre la que será la hoja de ruta de la organización en los próximos años y señaló que “la papeleta de Drago Canarias estará disponible el 29N, lo estará también en mayo de 2027 y lo estará en 2031, y eso pone nerviosa a mucha gente”, a lo que añadió que “somos el voto de la regeneración y la juventud”.
Asimismo, en relación al programa electoral, Rodríguez situó como primera medida la Ley de Residencia y explicó que “no tiene nada que ver con el color de la piel sino con criterios científicos de sostenibilidad del territorio, específicos para cada isla”.
Tanto Morán como Rodríguez participaron en los actos de ambas islas. Mientras, la Portavoz Nacional de Drago Canarias, Carmen Peña; y la portavoz de Drago Aguere, Verónica Barreto, formaron parte del cartel de Tenerife; a la vez que el portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera; y la portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez, completaron el cartel de Gran Canaria.
Aquellas personas interesadas ya pueden consultar el programa electoral de Drago Canarias al completo para el 29N en el siguiente enlace.