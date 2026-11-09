El Festival de Cortos de La Orotava apuesta por Darío López para sus galas

El humorista Darío López será nuevamente el encargado de conducir las galas de la Sección Oficial del Festival de Cortos Villa de La Orotava, la cita que alcanza una nueva entrega con una programación que se desarrollará durante tres jornadas. El certamen reunirá las propuestas seleccionadas para las secciones canaria y oficial el 12, 13 y 14 de noviembre.
La programación arrancará este jueves, 12 de noviembre, con la exhibición de los trabajos que competirán en la Sección Canaria. Las dos sesiones dedicadas a la Sección Oficial tendrán lugar el viernes 13 y el sábado 14, ambas en la Casa de la Cultura de San Agustín, espacio que acoge este año los principales encuentros del festival.
La convocatoria de esta edición ha recibido más de 500 cortometrajes, una cifra que refleja el interés que despierta el concurso entre los profesionales y creadores audiovisuales. Las entradas para asistir a las distintas sesiones ya pueden adquirirse a través de la página web oficial, www.festivalcortosorotava.com.
La presencia de Darío López al frente de las galas supone también el regreso de una figura estrechamente vinculada al festival. Su particular estilo sobre el escenario y su trayectoria en el ámbito del humor lo han convertido en uno de los rostros habituales de esta convocatoria.
El propio presentador reconoce su afinidad con el certamen y destaca la experiencia de descubrir los trabajos seleccionados: “Desde siempre, también cuando he estado como espectador, he disfrutado mucho con la calidad de los cortometrajes que se proyectan. Es una alegría volver a acudir a este festival”.