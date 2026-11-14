El PSOE reclama que los fondos que recibe Canarias mejoren la atención sanitaria

La candidatura del PSOE al Congreso y al Senado por Tenerife ha reclamado este sábado que el aumento de los recursos que recibe Canarias se traduzca en una mejor atención sanitaria y ha denunciado las listas de espera, la saturación de las urgencias y la falta de personal.
En un encuentro con los medios de comunicación junto al Hospital Universitario de Canarias, Marta Arocha, número dos en la lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Pedro Martín, candidato al Senado por la isla de Tenerife, han defendido la sanidad pública como garantía de igualdad y han señalado las dificultades para acceder a la atención primaria.
Martín ha afirmado que los fondos destinados a Canarias han pasado de más de 6.000 millones de euros en 2023 a más de 8.000 millones en 2026 y ha recordado que corresponde a las comunidades autónomas decidir qué parte de esos recursos dedican a la sanidad.
El representante socialista ha considerado que el Gobierno canario está fracasando en esa gestión y ha denunciado un aumento de las listas de espera tanto en los hospitales como en los centros de salud.
Arocha ha defendido que la sanidad pública debe garantizar una atención de calidad con independencia del lugar de residencia y de los recursos económicos de cada persona.
También ha destacado las medidas del Gobierno de España para reforzar la atención primaria, ampliar los cribados, aumentar la financiación de la salud mental e incrementar los recursos para las comunidades autónomas, un esfuerzo que, a su juicio, no se refleja en la atención sanitaria en Canarias.
Arocha ha asegurado que Canarias es la segunda comunidad autónoma con más conciertos con empresas privadas y ha lamentado la falta de creación de plazas sociosanitarias para mayores, que, según ha señalado, contribuye a agravar la ocupación de camas hospitalarias.