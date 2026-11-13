El VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte entrega este sábado su premio literario a María del Mar Rodríguez

“La trilogía está cerrada; se ha terminado”, dice María del Mar Rodríguez cuando se le pregunta si sigue escribiendo después de haber publicado hace un año la novela con la que concluye los Relatos de unas islas desamparadas: La prestamista (2019), La tuerta (2023) y La viuda blanca (2025), todas publicadas por Baile del Sol.
La autora canaria, nacida en Caracas, imagina nuevas historias: “Continúo escribiendo. Voy despacito porque la promoción de la última novela me está ocupando mucho tiempo; me llaman de muchos sitios”. Y lo que escribe está protagonizado por mujeres: “Es lo que me apetece escribir, la verdad. Igual en algún momento cambio, pero ahora las mujeres siguen en el centro del escenario. Por mi parte va a ser así”, dice, para apuntar que, cuando le preguntan si lo más reciente suyo es “otra historia de mujeres” se reafirma: “Así será siempre, porque los hombres ya han tenido espacio. Los hombres ya han tenido lo suyo”.
La escritora recoge este sábado, 14 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura del municipio, el premio literario de la sexta edición del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. En el acto estará acompañada por el escritor tinerfeño José Zoilo, encargado de conducir la conversación en la que hablará de sus tres novelas publicadas, su recorrido como escritora y su visión de la literatura y la narrativa histórica. El acto incluirá la actuación musical de la violinista Ana Obando Rivas.
María del Mar Rodríguez materializó su inclinación por fabular historias al ver que se acercaba su jubilación como psicopedagoga que ejercía como orientadora en la educación pública. Escribir fue la continuación de su gusto de lectora, como una ocupación alternativa que pudiera recoger la pasión y dedicación que había destinado al trabajo, que también se movía por un impulso vocacional.
Escribir fue también la concreción de las historias que llevaba buscando mucho tiempo: “Me gusta mucho imaginarme la vida de la gente de antes. Era como una especie de entretenimiento familiar. ‘Cuéntame cosas de atrás’, le decía yo a mi abuela”.
Que las protagonistas de sus historias sean mujeres abre la puerta a una visión poco común: “Esa mirada desde los cuerpos de las mujeres, desde sus dolores, desde las violencias que sufren, desde sus discriminaciones… Desde ahí están escritos los libros… Cómo se relacionan y cómo superan lo que les toca vivir desde la dificultad”.
Junto a ellas, las Islas: “La isla es un elemento fundamental. Sigo aquí en Canarias, en mi tierra; no creo que me vaya nunca de mis islas ni de mi tierra, porque es lo que me gusta, ubicarme en el contexto insular. Mirarme aquí”, apunta.
La primera protagonista de sus historias fue Petra Lorenzo, una mujer que hereda de su padre el negocio de prestamista en Mazo, con una vida que permite recorrer un siglo de la historia de Canarias, entre 1850 y 1946. Y de Petra surgieron otras mujeres hasta completar esta saga sobre las islas desamparadas, una idea en la que insiste la autora para separarse del mito del paraíso bajo el sol. No: en las Islas han sucedido muchas cosas que llegaron hasta la imprenta tras haber permanecido ocultas y protegidas en la memoria de las familias.
Lo que hizo María del Mar Rodríguez con esas historias que escuchaba fue construirlas para llevarlas al papel, una labor que requiere no solo del esfuerzo de la imaginación para crear todo el relato, sino también el estudio y la documentación, sostenidos en el trabajo de historiadores, “para armar un contexto en el que las cosas se cuenten como pasaron”.
Así, para su primera novela contó con el trabajo de Salvador González Vázquez, mientras que se apoyó en el de Aarón León Álvarez para las restantes. Lo que eran historias privadas salieron a la luz tras haber estado “ocultas mucho tiempo, como ha estado en toda España… Todo lo que vino con el golpe de Estado, con la guerra posterior y con toda la represión”.
“Mi vida literaria es corta y sencilla -dice-, mucho club de lectura y mucho boca a boca. Es algo lento y continuado, un poquito a poco, pero tampoco la editorial ha dejado nunca de imprimir ni de vender mis libros, ha sido una cosa continuada, constante. Siempre me llaman de librerías, de ferias de libros”.
También participa en ferias y encuentros internacionales, como la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (Filco, México) y la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc, Venezuela), donde este año participará de forma virtual para hablar de Las Sinsombrero, las mujeres creadoras e intelectuales de la Generación del 27. También tiene experiencia en reconocimientos, porque en 2024 recibió el premio a la Escritora Revelación en La Literatura es femenina.