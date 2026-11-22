Haciendo Historia, el Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, cuya sexta edición comenzó el viernes y se prolonga hasta el próximo domingo, cuenta este año entre sus invitados con Espido Freire (Bilbao, 1974). La escritora, que se dio a conocer en 1998 con su primera novela, Irlanda, y al año siguiente ganó el Premio Planeta por Melocotones helados -además de publicar Donde siempre es octubre-, participa la próxima semana en dos propuestas de este encuentro literario: Viaje al Barroco (el martes, el miércoles y el jueves en el auditorio del Espacio Mutua Tinerfeña, en La Laguna) y una jornada, la del viernes, dedicada a Mary Shelley, Cuando los dioses crean monstruos (Templo Masónico, Santa Cruz de Tenerife).
-Acude a Tenerife con motivo del Festival Haciendo Historia. Una de las propuestas en las que participa se llama ‘Viaje al Barroco’. ¿Somos conscientes de las riquezas que tenemos a nuestro alcance, el Siglo de Oro, si las comparamos, por ejemplo, con la repercusión que tiene esa misma época en la cultura anglosajona?
“No, en absoluto. Y no lo somos porque hemos estudiado cada una de esas riquezas de forma separada. Por un lado, la música; por otro, el arte; por otro, la literatura; por otro, la historia; por otro, los avances científicos… Así que al proponer este Viaje al Barroco lo que se pretende es mostrar una visión más integrada, humanista, para recordar aquello que aprendimos en el colegio y para aprender, a su vez, cosas nuevas. Aunque, sobre todo, para congratularnos, porque somos un país único con una cultura única”.
“Ya he publicado muchos libros; en ellos las obsesiones se repiten, pero los enfoques no tienen nada que ver”
-Precisamente, una de sus charlas se titula ‘Cervantes y otras influencias. La alargada sombra de Shakespeare’. ¿Cómo es ese diálogo entre esos dos autores icónicos de ambas literaturas?
“Más que a un diálogo, en la charla los someto a un interrogatorio [ríe]. Coordino las distintas sesiones y me encargo del ámbito literario. Y ahí, por supuesto, hay otros autores de relevancia, pero tenemos al gran novelista y al gran dramaturgo de la historia de la literatura. A los padres fundadores. Dentro de ese diálogo, que parece tan dispar, el de Don Quijote y el de Hamlet, encontramos muchas similitudes: la reflexión sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, acerca de la violencia, la idea de que la vida no es exactamente lo que vemos, sino una especie de espejismo… Cervantes y Shakespeare me fascinan y espero saber transmitir este entusiasmo a quienes vengan al festival”.
-Mary Shelley protagoniza una de las jornadas, en la que usted dialogará con Lorenzo Luengo. ¿Qué es lo que más le atrae y, a la vez, le interesa divulgar de la autora británica?
“Haciendo Historia me tiene muy contenta porque las dos áreas en las que me he especializado son la literatura inglesa del siglo XIX y las tragedias de Shakespeare. Cada vez que cuento con la posibilidad de meter a Mary Shelley por algún pequeño resquicio, y en este caso tenía nada más y nada menos que a Frankenstein, me arrojo a ello como un niño hacia un caramelo. Además, en este caso, tener a alguien como Lorenzo Luengo es un lujo; pocas personas saben más de los autores de esa época. De Lord Byron, del propio Shelley [Percy Bysshe], de todo lo que supuso el caldo de cultivo para que una muchachita tan joven escribiera la historia de un monstruo que nos sigue persiguiendo y nos sigue aterrorizando, de tal manera que los cómics y las películas que se inspiran en él continúan sucediéndose hasta hoy”.
“Para ser escritor, el talento está muy bien, pero nunca es capaz de suplir ni el trabajo ni las lecturas ni la paciencia”
-¿Y qué posee este mito, el monstruo de Frankenstein, para que, como dice, no haya dejado de abordarse con mayor o menor fortuna desde hace dos siglos?
“Lo tiene todo. El subtítulo es El moderno Prometeo, es decir, aquel que se alza contra los dioses, el rebelde primigenio; nos habla también de aquel que planta cara al abandono de su propio padre, que lo quería perfecto… Nos habla de la desesperación de un ser creado con los fragmentos de otros. Nuestro intelecto se nutre hoy de trocitos arrancados a otros, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, incluso de las enciclopedias. Somos partes que se ensamblan, a veces mejor y a veces peor. Y luego está la intrahistoria. La de un relato que surge de la mente de una jovencita de una familia de intelectuales que se casa con uno de los poetas más grandes de la historia y que, en mitad de una noche de tormenta, en un año sin verano, gesta no solo a su hijo literario, sino que este además resulta ser monstruoso”.
-Este año publicó ‘Guía de lugares que ya no existen’, un libro sobre literatura e historia, en el que también aborda la fugacidad del tiempo y la nostalgia. ¿Qué papel desempeña la memoria en su literatura?
“Esencial. En Guía de lugares que ya no existen hablo de los viajes que ya no podemos llevar a cabo, porque esos sitios ya no existen o porque nosotros hemos crecido y ahora no los vemos de la misma manera que cuando éramos niños. O lugares que ha borrado la guerra o una catástrofe natural, como recientemente ocurrió en Valencia o en la propia isla de La Palma. La memoria no es solo lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que ocurre ahora: aquello que transmitiremos al futuro. Es una responsabilidad con quienes vienen detrás, pero asimismo es un refugio para los nostálgicos y, en cierta medida, una de las casas en las que más a gusto se siente la literatura”.
-¿Es muy diferente la mirada, la actitud, la forma de trabajar cuando afronta un ensayo y cuando escribe ficción?
“Sí, aunque la temática no tanto. He publicado muchos libros, pero si buscamos relaciones entre ellos, las obsesiones se repiten una y otra vez. Sin embargo, los enfoques no tienen nada que ver unos con otros. En un ensayo no debemos apartarnos demasiado de las fuentes originales, hay que confiar en ellas y citarlas. En la ficción todo está permitido. La ficción es el vuelo libre, hace que el autor se convierta en un soberano en su propio reino. Mientras que en el ensayo no ocurre así. También la forma de recopilar información, de documentarse, es completamente diferente. Y en mi caso la escritura es distinta. Es más organizado y metódico el ensayo y más libre y caótica la novela”.
“Me gusta estar sola en mi mundo de ideas, aunque ese mundo únicamente tiene sentido si después se comparte”
-Si hablamos solo de la novela, ¿cómo suele desarrollarse ese proceso que comienza con unas ideas más o menos vagas y culmina con la publicación? ¿Cuánto hay de método y cuánto de dejarse llevar?
“No siempre son ideas vagas. A veces es una certeza o una revelación o una anécdota. De pronto estás leyendo algo y te preguntas cómo alguien no ha escrito una novela sobre este tema. Así que no siempre es tan difuso ni tan vago. El problema es construir sobre una anécdota o una impresión un libro de 250 o 300 páginas. Eso sin método no es posible. La experiencia ayuda. Que sepamos crear un narrador y unos personajes, cómo ordenar la trama, que en ocasiones acude a nuestra mente por trozos, sueltos y salteados, tiene que ver con la técnica y, dentro de ella, con el arte que uno humildemente pueda aportar, más que con una búsqueda sin más. Cuando somos más jóvenes, y más arrogantes, pensamos que está relacionado con el talento. Según nos hacemos mayores, nos damos cuenta de que, bueno, sí, tener talento está muy bien, pero ni el trabajo ni la experiencia ni las lecturas ni la paciencia las suple el talento”.
-¿Y cómo vive los encuentros con los lectores y las lectoras en experiencias como el Festival Haciendo Historia?
“Me gustan mucho. En este caso, además, compartimos información. No se trata de que vaya a hablar de mi libro y a firmar ejemplares, que es una experiencia muy agradable. Aquí comparto mis propias pasiones y mis propias obsesiones. Tengo cómplices [ríe] y a aquellos que son más escépticos los puedo llevar hacia mi lado. Como vamos a encontrarnos con profesionales como la copa de un pino, a los que admiro, quiero y me encanta trabajar con ellos, sé que mi labor va a ser muy sencilla. Sé que el público va a acabar fascinado con lo que van a mostrar El Barroquista, Jeosm, Lorenzo Luengo… y espero que también un poquito con lo mío. Desde luego, por pasión y por ganas no va a quedar. Me encanta encontrarme con la gente. Es la parte favorita de mi trabajo. Me gusta estar sola en mi mundo de ideas, pero ese mundo solo tiene sentido si después se comparte”.