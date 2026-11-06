Eugenio Fuentes recoge el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2026 arropado por sus lectores

El escritor Eugenio Fuentes recibió este jueves el Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal 2026 por su novela Wendy (Tusquets, 2025), en un acto celebrado en la Sala de Tenidas del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. El encuentro reunió a representantes institucionales, miembros de clubes de lectura y numerosos lectores que quisieron acompañar al autor en una tarde dedicada a la literatura, el diálogo y la novela negra.
La obra, seleccionada entre 52 novelas candidatas, fue reconocida por su calidad literaria, su originalidad y su aportación al género criminal. Wendy, que supone el regreso del detective Ricardo Cupido, obtuvo posteriormente el Premio Dashiell Hammett 2026 de la Semana Negra de Gijón, uno de los galardones más destacados de la literatura negra en español.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza, fue el encargado de entregar el premio al escritor extremeño. Durante su intervención, destacó la trayectoria de Tenerife Noir y su contribución a la vida cultural de la ciudad, poniendo especial énfasis en el papel del festival y de sus clubes de lectura en la promoción del hábito lector y el acercamiento de la literatura a la ciudadanía.
Bermúdez también se refirió al valor patrimonial del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, un espacio que aspira a convertirse en museo y que el Ayuntamiento quiere abrir a la celebración de actividades culturales. En este sentido, señaló la entrega del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal como un buen ejemplo de cómo este emblemático edificio puede acoger encuentros que conecten el patrimonio histórico con la cultura y la participación ciudadana.
Por su parte, Purificación Dávila Carreira, concejala de Presidencia, resaltó «la trayectoria del premio, precursor del festival», que alcanza ya sus doce ediciones reconociendo el talento literario del género negro a nivel nacional. La concejala puso en valor la continuidad de este reconocimiento y su contribución a la difusión de la literatura criminal. El acto contó, además, con la presencia de Carlota Cobos, gerente del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Durante la ceremonia, Eugenio Fuentes expresó su agradecimiento por haber sido elegido entre las novelas finalistas, especialmente por la calidad y trayectoria de los autores que concurrían al galardón. El escritor reconoció que recibir este premio supone también una responsabilidad y manifestó su deseo de estar a la altura de este reconocimiento en sus próximas novelas.
La entrega reservó además una sorpresa especial para el autor. Dado que el fútbol ocupa un lugar destacado en Wendy, Purificación Dávila anunció el obsequio preparado para Eugenio Fuentes: una camiseta del CD Tenerife personalizada con su nombre. La concejala explicó que, debido a la situación sobrevenida en el club, no había sido posible realizar la entrega durante el acto, pero que el regalo se le haría llegar posteriormente. El escritor recibió el anuncio con especial agradecimiento y aseguró que atesoraría el detalle como recuerdo de su paso por la isla.
Los lectores, protagonistas del encuentro
La jornada comenzó con una sesión dedicada a Wendy en la que participaron dos clubes de lectura: el de la Cátedra Cultural Antonio Lozano de la Universidad de La Laguna, conducido por Eduardo García Rojas y dirigido por Javier Rivero Grandoso, y el Club de Lectura Tenerife Noir, moderado por Iñaki Valdés y Abigaíl Negrín. Una oportunidad para acercarse al proceso creativo del escritor y descubrir nuevas perspectivas sobre su obra.
Tras la entrega del galardón, la jornada continuó con un coloquio conducido por Iñaki Valdés, moderador del Club de Lectura Tenerife Noir, y Erminda Pérez, escritora y docente de Literatura Española, ambos miembros del jurado del premio.
Durante la conversación, Fuentes profundizó en algunos de los temas que atraviesan su narrativa, entre ellos las motivaciones que pueden conducir al crimen y la complejidad de las relaciones humanas. En este sentido, se abordó cómo la cercanía emocional con quien provoca el daño puede adquirir mayor relevancia que los motivos económicos a la hora de explicar determinados asesinatos.
Otro de los asuntos centrales fue la identidad, una cuestión recurrente en las investigaciones de Ricardo Cupido. «Quiénes somos cada uno de nosotros» es una de las preguntas que atraviesan las novelas protagonizadas por el detective y que invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, más allá del origen urbano o rural de los personajes.
Las numerosas preguntas e intervenciones del público enriquecieron el coloquio, que permitió profundizar en la construcción de los personajes, las decisiones narrativas del autor y las claves de una historia que combina el misterio con una mirada crítica a la sociedad contemporánea.
Wendy, una nueva mirada al universo de Ricardo Cupido
Publicada por Tusquets en 2025, Wendy supone el regreso de Eugenio Fuentes al universo de Ricardo Cupido, uno de los detectives más reconocibles de la novela negra española contemporánea.
En esta ocasión, el investigador se enfrenta a la desaparición de Wendy Paraíso, una joven vinculada a un escándalo que alcanza al mundo del fútbol profesional y a la difusión de contenidos sexuales en las redes sociales. A través de esta trama, Fuentes explora cuestiones de actualidad sin renunciar a la profundidad psicológica, la observación de las relaciones humanas y el cuidado narrativo que caracteriza su obra.
Uno de los aspectos más singulares de la novela es la forma en que el autor construye a Wendy a través de las miradas, los recuerdos y los testimonios de otros personajes. Este recurso, que mantiene el misterio alrededor de la protagonista, fue especialmente valorado por el jurado del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal, que destacó la capacidad del escritor para innovar dentro de una saga consolidada.
El fallo del galardón se dio a conocer el pasado 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, tras la selección de cuatro obras finalistas entre las 52 candidaturas presentadas. El premio reconoció la calidad literaria de Wendy, su originalidad y su aportación al género negro.
Este fue el primer reconocimiento que recibió la novela en 2026, al que se sumó posteriormente el Premio Dashiell Hammett, concedido durante la Semana Negra de Gijón, consolidando así la excelente acogida de esta nueva entrega de Ricardo Cupido.
Tenerife Noir pone el broche final a su XI edición
La entrega del Premio Ciudad de Santa Cruz de Novela Criminal sirvió también para poner el broche final a la XI edición de Tenerife Noir, después de un año de intensa actividad cultural en el que el festival volvió a conectar la literatura criminal con disciplinas como el cómic, el cine, la música, el teatro y el pensamiento crítico.
La programación de 2026 reunió a figuras de relevancia internacional como Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura, y David Uclés, Premio Nadal, junto a destacados nombres del género negro y la cultura audiovisual, entre ellos Carlos Zanón, Francisco Bescós, Howard Chaykin, John Higgins y David Hayter.
Conciertos, talleres especializados, encuentros literarios, proyecciones, actividades participativas y el congreso académico sobre género criminal formaron parte de una edición que volvió a reunir a creadores, especialistas y público en torno a las múltiples expresiones del género.
El encuentro con Eugenio Fuentes cerró así un año de actividades poniendo el foco en uno de los pilares del festival: la relación directa entre los escritores y sus lectores, a través de iniciativas que fomentan la lectura, la conversación y el intercambio de ideas.
Con la mirada puesta ya en su próxima edición, prevista del 5 al 20 de marzo de 2027, Tenerife Noir dará a conocer próximamente las primeras novedades de una programación que continuará explorando los vínculos entre el género negro y otras manifestaciones artísticas y culturales.
La continuidad y el crecimiento de Tenerife Noir son posibles gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. El festival cuenta asimismo con la colaboración de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), a través del programa Volcanic Xperience, la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA. DS Automobiles participa, además, como vehículo oficial del festival.