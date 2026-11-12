Femete cifra en un 3,47 % el seguimiento de la huelga general entre sus empresas asociadas

La huelga general celebrada ayer, 11 de noviembre, registró una participación del 3,47 % entre las empresas asociadas a la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete), según los datos obtenidos mediante el seguimiento realizado por la federación durante la jornada.
De acuerdo con la información recabada, la convocatoria tuvo un seguimiento reducido y la actividad empresarial se desarrolló, en términos generales, con normalidad. Las incidencias notificadas fueron puntuales y se limitaron a casos aislados. Entre ellas, las empresas comunicaron bloqueos de accesos a centros de trabajo, daños en una cerradura, cortes puntuales de vías públicas, retrasos en el transporte y en el reparto de mercancías, así como problemas de conectividad.
En conjunto, estas incidencias tuvieron un alcance limitado. No se notificaron altercados graves ni afecciones generalizadas a la actividad empresarial, de acuerdo con el balance elaborado a partir de la información trasladada por las empresas asociadas a Femete.