Fernando Clavijo abre la segunda jornada de ‘Diásporas Patrimoniales’, centrada en Canarias

El simposio internacional Diásporas Patrimoniales arrancó este jueves en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, con la participación de la consejera regional de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultural, Migdalia Machín; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero insular de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y el arqueólogo y miembro del Comité Científico Jorge Onrubia.
El encuentro reúne hasta este viernes a 25 especialistas, responsables de museos, investigadores y representantes de administraciones patrimoniales y organismos de 13 países para reflexionar y debatir sobre la dispersión y restitución de los legados arqueológicos. En este sentido, las autoridades coincidieron durante el acto inaugural en destacar la relevancia de que Canarias lidere este debate internacional.
Machín insistió en la importancia de que se organice un foro de este nivel en Tenerife porque “no solo hablamos de recuperar nuestra memoria, sino de hacerlo desde el rigor científico, la cooperación entre instituciones y el diálogo abierto con la comunidad internacional”. Además, el Gobierno de Canarias tiene “el compromiso firme de proteger, estudiar y devolver a las islas el legado que forma parte de nuestra identidad”
Por su parte, Dávila hizo especial hincapié en el caso de la Momia de Erques, conservada actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. “La Momia de Erques forma parte de la historia y de la memoria de Tenerife. Estamos hablando de una persona que vivió en nuestra isla y cuyos restos constituyen un testimonio excepcional de la cultura guanche. Queremos que vuelva a casa, y seguiremos trabajando desde el diálogo, el rigor científico y la cooperación institucional para hacer posible su regreso”.
Para Onrubia, “el papel encarnado por Canarias en el marco de los procesos históricos ligados a esta dispersión de objetos y cuerpos humanos”, explicó, “convierte a las Islas en un observatorio privilegiado desde el que abordar, de manera crítica y constructiva, toda la compleja y polémica serie de cuestiones que orbitan en torno a las dinámicas de traslocación, dispersión y apropiación de los legados arqueológicos”, adelantó.
Esta primera jornada estuvo estructurada en tres paneles que analizaron, desde perspectivas históricas, institucionales y científicas, los procesos que han condicionado la dispersión de los bienes culturales, las relaciones de poder que han intervenido en la formación de las colecciones y los actuales mecanismos de cooperación y restitución patrimonial.
Segunda jornada
La apertura de la segunda y última jornada, hoy viernes, a partir de las 9.30 horas, correrá a cargo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Se trata de una sesión centrada en Canarias como estudio de caso, con el análisis de las colecciones arqueológicas y bioantropológicas vinculadas al Archipiélago que se conservan fuera de las Islas.
A lo largo del día se desarrollarán tres paneles temáticos que abordan las deslocalizaciones históricas, las colaboraciones científicas actuales y las expectativas de restitución del patrimonio del Archipiélago, así como las trayectorias singulares de estas colecciones y los dilemas éticos en torno a la gestión y exhibición de restos humanos.
En estas mesas participan investigadores de universidades canarias y nacionales junto a responsables y especialistas de instituciones museísticas de referencia internacional, como El Museo Canario (Gran Canaria), el Museo Arqueológico de Tenerife, el Musée de l’Homme (Francia), el Weltmuseum Wien (Austria), The British Museum (Reino Unido), el Museo Antropológico Montané (Cuba), el INAH (México), el Museo Pachacamac (Perú) y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.
Tras las sesiones académicas, el encuentro concluirá con la lectura de la Declaración de Santa Cruz de Tenerife por parte del comité científico, concebida como punto de partida para dar continuidad al diálogo entre las instituciones y especialistas participantes.
Como cierre cultural, a las 17.30 horas, en la Plaza de TEA tendrá lugar la performance Monumenta. Nueve encarnaciones guanches, de la artista Yapci Ramos, una propuesta centrada en la memoria silenciada de las mujeres guanches y abierta al público.
Las sesiones también se pueden seguir en abierto a través del canal de YouTube de Patrimonio Cultural de Canarias: https://www.youtube.com/c/patrimonioculturaldecanarias. Toda la información acerca del simposio se halla en el sitio web www.diasporaspatrimoniales.com.