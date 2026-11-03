Filmoteca Canaria exhibe ‘Guardianes de la noche: Tren infinito’ en el ciclo ‘Japón se anima’

Después de explorar la intimidad y el drama adolescente en las anteriores sesiones del ciclo Japón se anima, Filmoteca Canaria se adentra en el terreno de la fantasía y la acción con una nueva propuesta. El ente cultural, dependiente del Gobierno de Canarias, proyecta la película Guardianes de la noche: Tren infinito (Haruo Sotozaki, 2020), considerada como una obra de referencia para los amantes de la animación japonesa.
Esta cita, a bordo de un misterioso tren infinito, contará con dos proyecciones para el público isleño: hoy martes, en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria), y el jueves, en el Espacio La Granja (Santa Cruz de Tenerife). Las dos sesiones darán comienzo a las 19.00 horas y presentarán el film en versión original subtitulada al español. En ambos casos, los pases serán gratuitos, con la retirada previa de localidades en las taquillas y sitios web de los dos recintos.