cultura

Filmoteca Canaria exhibe ‘Guardianes de la noche: Tren infinito’ en el ciclo ‘Japón se anima’

El Teatro Guiniguada proyecta este martes la película dirigida por Haruo Sotozaki, que llega el jueves al Espacio La Granja
Imagen de ‘Guardianes de la noche: Tren infinito’. / DA
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Después de explorar la intimidad y el drama adolescente en las anteriores sesiones del ciclo Japón se anima, Filmoteca Canaria se adentra en el terreno de la fantasía y la acción con una nueva propuesta. El ente cultural, dependiente del Gobierno de Canarias, proyecta la película Guardianes de la noche: Tren infinito (Haruo Sotozaki, 2020), considerada como una obra de referencia para los amantes de la animación japonesa.

Esta cita, a bordo de un misterioso tren infinito, contará con dos proyecciones para el público isleño: hoy martes, en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria), y el jueves, en el Espacio La Granja (Santa Cruz de Tenerife). Las dos sesiones darán comienzo a las 19.00 horas y presentarán el film en versión original subtitulada al español. En ambos casos, los pases serán gratuitos, con la retirada previa de localidades en las taquillas y sitios web de los dos recintos.

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