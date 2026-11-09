Filmoteca Canaria proyecta en La Granja, por primera vez en Tenerife, ‘Nadie te amará’, de Pedro Pérez

La gestación subrogada y sus consecuencias emocionales centran Nadie te amará, el primer largometraje del cineasta canario Pedro Pérez, que Filmoteca Canaria proyectará por primera vez en Tenerife este lunes, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio La Granja.
La sesión, organizada dentro del Programa de Diversidad, Igualdad y Cultura del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, incluirá un coloquio abierto con el equipo de la película. La entrada será gratuita.
El film, un drama de 78 minutos recomendado para mayores de 16 años, sigue a Nuria, una mujer que intenta mantener una vida tranquila años después de haber entregado a su hijo mediante un acuerdo de gestación subrogada. Un reencuentro inesperado reabre las heridas de su pasado y la obliga a afrontar las decisiones que marcaron su vida.
Producida por Lilium by Aps, la cinta está protagonizada por un elenco de intérpretes canarios, entre ellos Brenda Miranda, Saulo Trujillo, Luis Alberto Rodríguez y Ainhoa Diepa. Pérez firma el guion y la dirección, después de realizar cortometrajes como Sin Piel (2024), Benito (2022) y La entrega (2019). La fotografía corre a cargo de Alberto Rodríguez y la música original, de Navid Hejazi.