Las historias de mujeres que reconstruyen el pasado de Canarias, los relatos de emigración y las vidas marcadas por crímenes y leyendas compartirán protagonismo con el París de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en la sexta edición del festival Haciendo Historia, que arranca este viernes y se prolongará hasta el día 29.
El Museo de Historia y Antropología, en La Laguna, acogerá a las 19.00 horas la presentación oficial, seguida de la mesa La memoria en Canarias tiene nombre de mujer, con las escritoras Ana García Ramos del Castillo, Virginia González e Inés Cardoso. El encuentro estará conducido por el codirector del festival, Eduardo García.
La programación continuará el sábado, a las 11.00 horas, con una visita guiada al museo a cargo del historiador Jesús Duque Arimany, con el título El museo como instrumento de narrativa histórica. Una hora después, el mismo espacio acogerá la mesa Vidas de novela: crímenes y leyendas de Canarias, con la participación de Jorge Fonte, que presentará Sucedió en Asofa (2026), y Marcos Hormiga, autor de Patricio Anís (2026), sobre la emigración majorera a Uruguay. Uno de los principales atractivos será la participación del novelista Juan Manuel de Prada, que presentará Cárcel de Tinieblas (2025), segunda entrega de la saga Mil ojos esconde la noche.
La obra recrea el París de los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial y cuenta entre sus referencias con el pintor surrealista tinerfeño Óscar Domínguez. De Prada recibió el Premio Nacional de Narrativa en 2004 por La vida invisible. El cine tomará el relevo el domingo, a las 18.00 horas, en el Espacio Price de Santa Cruz, con la proyección de Tiempos de gloria (1989), dirigida por Edward Zwick y protagonizada por Matthew Broderick, Denzel Washington y Morgan Freeman.
Esta edición del festival estará marcada también por cuatro efemérides: el bicentenario de El último mohicano, de James Fenimore Cooper; el centenario de El maquinista de La General, de Buster Keaton; los 90 años de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, y el 175º aniversario de la muerte de Mary Shelley. En torno a esta última, Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz sobre el origen de Frankenstein. El programa se completa con encuentros literarios, actividades sobre el Barroco, recreaciones históricas y propuestas musicales.