Ivana Baquero: “Cuando rodaba ‘El laberinto del fauno’ supe que quería ser actriz toda la vida”

Con solo 32 años Ivana Baquero ya es leyenda del fantástico. Así lo atestigua el premio otorgado a la actriz por el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna. Y es que, pese a su juventud, ya ha participado en un buen número de producciones de un género por el que admite sentirse muy atraída, tanto interpretativamente como en la vida real. Ivana lleva trabajando desde muy pequeña, y recientemente la hemos podido ver en la película La viuda negra y en la serie Spartacus: House of Ashur. Pero para muchos, pese a que han pasado dos décadas, sigue siendo “la niña de El laberinto del fauno”.
-Con una extensa carrera como la suya, ¿no le molesta un poco que haya quienes la sigan asociando únicamente con la película de Guillermo del Toro?
“No, en absoluto. ¿Cuánta gente tiene la suerte de formar parte de una película que luego se convierte en un título de culto y que muchos años después te sigue dando regalos, como la posibilidad de charlar con el público en un festival como Isla Calavera, en el que te dan un premio como Leyenda del Fantástico? Lo único que ha hecho es abrirme puertas y brindarme oportunidades que, de otra forma, no hubiera podido experimentar. Así que ni me molesta ni me cansa. Es todo un honor poder formar parte del lore de El Laberinto del fauno”.
-Hablamos de una película que ha vivido dos veces. La primera mientras la rodaba y luego, imagino que según crecía, habrá ido reevaluando y reinterpretando toda esa experiencia.
“La he vivido no solo dos, te diría que muchas más veces. Porque evidentemente el rodaje es una cosa, algo que haces y que disfrutas en ese momento, pero, como dices, luego también he crecido con la película. Y a medida que crezco, cambio y maduro, de manera que cada vez que la veo aprendo cosas nuevas y me brinda experiencias diferentes. Ahora, por el 20º aniversario, hemos hecho otra ronda de promoción, he estado con Guillermo del Toro volviéndola a presentar en Cannes, en Los Ángeles, en el Festival de San Diego, en la Comic-Con también… Una cosa curiosa es que con cada nuevo visionado descubro algo en lo que no había reparado previamente. Por ejemplo, la última vez que la vi me fijé que en una secuencia en la que creía que estaba sentado solo en una mesa el Capitán Vidal, en realidad hay más personas al fondo. Es un ejemplo tonto, pero ejemplifica cómo siempre hay algo nuevo en lo que nunca habías reparado”.
“El cine fantástico te permite adentrarte en otros mundos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la vida cotidiana”
-¿Qué tal fue trabajar con Guillermo del Toro? ¿Cómo es dirigiendo a los actores?
“Trabajar con Guillermo del Toro fue una experiencia fantástica. En el rodaje me trató como si fuera adulta. Yo empecé a trabajar desde muy jovencita y estaba acostumbrada a que me infantilizaran, que me trataran como a una niña pequeña. Los directores solían usar el sistema de sustitución, es decir, si tenía una escena emocionalmente complicada, en la que debía estar triste, me decían cosas del tipo imagina que se está muriendo alguien a quien quieres. Pero Guillermo depositó en mí una confianza que realmente fue muy empoderadora y fue con él que descubrí lo que era realmente el oficio, poder conectar con un personaje de verdad. Me dio unas bases y unas habilidades que me he llevado conmigo para poder interpretar a personajes en el resto de mi carrera, hasta el día de hoy”.
-Tengo entendido que incluso le ponía deberes…
“Exacto, me dio una lista de películas que quería que viera, para que entendiera mejor el estado anímico de mi personaje y la situación que vivía. La tumba de las luciérnagas, que es durísima, Nausicaä del Valle del Viento… Aunque era una niña, cuando rodé El laberinto del fauno ya era bastante consciente del tipo de historia que estábamos contando. Fue un rodaje importantísimo para mí. Recuerdo que en la escena en la que estoy hablando con mi hermano no nacido, a través de la barriga de mi madre, en ese mismo instante decidí que quería ser actriz toda la vida”.
-Cuando le dieron el Premio Leyenda del Fantástico, en la gala de inauguración del Festival Isla Calavera, dijo en su discurso de agradecimiento que le encanta el género fantástico porque le permite alejarse de la realidad para entenderla mejor…
“Es cierto. Es una oportunidad valiosísima para adentrarte en otros mundos, pero al mismo tiempo seguir reflexionando sobre nuestra vida cotidiana. Y una cosa curiosa, como ocurre en El laberinto del fauno, es que te das cuenta de que muchas veces los auténticos villanos son los humanos, no los monstruos”.
“Más allá de géneros o de papeles, lo que me gusta es trabajar con gente que tiene unas ganas locas de contar una historia”
-En su carrera se ha movido bastante en el género del fantástico. ¿Es algo que busca conscientemente o es más bien el género quien la busca a usted?
“Lo que me gusta del fantástico es que te permite experimentar infinitas posibilidades, llegar a los extremos y salirte de la normalidad para contar historias. A mí eso me llama mucho la atención porque no te quedas con lo tradicional, con lo convencional, sino que puedes alejarte de ti misma de una forma muy interesante y divertida. Por eso me gusta el género fantástico y el terror, porque puedo hacer cosas que son imposibles en otros proyectos. Y sí, es un género que me ha acompañado mucho en mi vida, pero no sé si es porque me atrae a mí o porque yo le atraigo a él. También te digo: no es que yo escoja solo cosas de fantasía o que solo reciba guiones de este tipo, afortunadamente, los proyectos que me llegan son muy variopintos. Pero el fantástico es un género que ha sido muy generoso conmigo, eso tengo que admitirlo”.
-¿Qué le divierte más como actriz? ¿Hacer papeles dramáticos o experimentar con la comedia, como hizo en ‘Black Friday’, una película que aun siendo de terror tenía un tono mucho más ligero y divertido?
“Depende del proyecto. Es importante el director, el elenco… Lo primordial es intentar ser honesta con el material que tienes y conectar con tus compañeros. Más allá de géneros o de tipo concreto de papeles, a mí lo que más me motiva es trabajar con gente que también quiere sacar adelante el proyecto, que tiene la misma pasión que tú, que tiene unas ganas locas de contar una historia. De modo que entonces me interesa el guion, claro, el personaje, pero sobre todo el equipo y el porqué de la historia que estás contando. Y luego ya viene el género, pues no tengo uno favorito a nivel drama, comedia… Hay cosas que se me dan mejor o peor, que son más reto o menos reto, pero todo depende del equipo”.
-Ya que ha sacado el tema, ¿qué es lo que se le da mejor como actriz? ¿Cuál diría que son sus puntos fuertes?
“Eso no lo decido yo, de verdad. Es que esto de la interpretación me parece algo tan subjetivo… Porque puede darse el caso de que esté convencida de que lo que he hecho es fantástico y que a otra persona le parezca un truño, o puede ser que no me guste nada lo que acabo de rodar y a otra persona le parezca una obra de arte. Prefiero no juzgar mi trabajo; yo lo hago siempre lo mejor que puedo, lo suelto y ya que los demás sean los que digan si les gustó o no”.
“Guillermo del Toro me dio unas bases y unas habilidades que he podido llevar conmigo el resto de mi carrera”
-Confío en que sí esté orgullosa de ‘Demonios tus ojos’, la película con la que ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián en 2017.
“Demonios tus ojos fue un proyecto muy independiente, muy pequeñito y que lo hice porque tenía muchas ganas de trabajar con Pedro Aguilera y porque el personaje era maravilloso. Había muchas cosas que explorar en el film y tenía un arco tremendo, un lujo increíble para una actriz. Luego resultó ser un proyecto que nos dio muchos regalos, funcionó muy bien”.
-Alterna la gran y la pequeña pantalla. En televisión hizo ‘Las crónicas de Shannara’, donde trabajó con Austin Butler. ¿Qué recuerda de la experiencia?
“Las crónicas de Shannara es uno de mis trabajos favoritos. Fue un proyecto que rodamos durante dos años en Nueva Zelanda, porque hicimos varias temporadas, y me encantó la experiencia. Hacer una historia de fantasía, de acción, con caballos, armas, luchas… fue maravilloso. Y trabajar con Austin también, siempre ha sido un gran actor y en ese momento ya apuntaba maneras de lo que ha acabado siendo, me alegro mucho de su actual éxito”.
-Sé que no ha parado de trabajar, pero es cierto que el público, al menos en España, le tenía un poco perdida la pista hasta que salió en Netflix ‘La viuda negra’. ¿Qué percepción tiene de la transición que ha ido haciendo de niña a adulta en el cine?
“La verdad es que visto desde fuera puede parecer que he estado un tiempo desaparecida, pero lo cierto es que no he parado de hacer castings, no he parado de trabajar desde que tenía ocho años. Lo que pasa es que me muevo mucho entre la industria americana y la española, y entonces hay épocas, cuando estoy con proyectos que me llevan fuera más tiempo, que aquí se olvidan un poco más de mí. Si te soy sincera, me gustaría trabajar más en España. Y no es porque yo no quiera, sino que por lo que sea aquí me llaman menos. Aprovecho para hacer un llamamiento a los productores españoles para que me ofrezcan más cosas. Dicho esto, también es cierto que soy muy selectiva con los proyectos que hago. Es decir, tampoco me gusta hacer por hacer, me gusta escoger muy bien aquello en lo que me embarco. Pero siempre he estado muy activa y además en cuanto paro, al poco tiempo tengo ya mono de rodaje. Disfruto mucho currando”.
-¿Hay algún personaje que le gustaría interpretar, algún tipo de historia concreta que le gustaría hacer?
“Me muero por volver a hacer un personaje real, alguien en quien pueda fijarme. También me gustaría interpretar a una villana, es algo que me atrae mucho. Y me encantaría hacer de espía. Soy muy fan de las series británicas de la BBC y similares, esas historias que mezclan conspiraciones con thriller político. Formar parte de algo así sería un auténtico sueño”.