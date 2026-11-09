Javier Moro, Paloma Sánchez-Garnica, Mark Rossini, Espido Freire, Jorge Molist y Juan Manuel de Prada encabezan el festival Haciendo Historia

El Ayuntamiento de La Laguna ha acogido este lunes la presentación del Festival de Literatura y Género Histórico de Tenerife, Haciendo Historia, que afronta su sexta edición con una programación que reunirá literatura, cine, patrimonio y música para vivir la historia desde nuevas perspectivas. La propuesta que trasciende más allá de las páginas de los libros e invita a vivir y sentir los acontecimientos que han marcado la historia a través de diferentes disciplinas artísticas. Una forma de romper los patrones establecidos y conmover, haciendo que el lector se convierta en espectador y viceversa.
Del 20 al 29 de noviembre, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife acogerán esta sexta edición, al que se suma un ‘spin-off’ el 12 de diciembre en El Sauzal. El festival cuenta con una programación que incluye encuentros con autores de canarios como Inés Cardoso, (‘La traición de Tenesoya’ y otros relatos, editorial Almuzara) o Juan Carlos Domínguez (‘La Gesta’, editorial Baile del Sol, 2026), cinefórum, rutas, jornadas y clases magistrales.
Haciendo Historia es posible gracias la financiación del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Cultura y del Organismo Autónomo de Actividades Musicales, Acción Exterior del Cabildo de Tenerife. Además, cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Cátedra de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de La Laguna, Mútua Tinerfeña, Binter y Tacoronte-Acentejo.
El 21 de noviembre a las 18.00 horas, en el Museo de Historia de La Laguna, el novelista Juan Manuel de Prada presentará ‘Mil ojos esconde la noche’. En este mismo foro, el 25 de noviembre, a las 18.30 horas, se desarrollará un encuentro con Mark Rossini y el periodista Álvaro Soto para hablar de ‘Agente Rossini’, una novela que narra la historia del hombre que pudo haber evitado el 11S, considerado como uno de los mayores atentados de la historia reciente.
Este año Haciendo Historia reconoce la trayectoria de Javier Moro, escritor, periodista, guionista y productor de cine. El autor de obras tan reconocidas como ‘Pasión India’ (2005) o ‘El imperio eres tú’, ganador del Premio Planeta en 2011, bestseller y Premio Primavera de Novela en 2018 por ‘Mi pecado’, recibirá el Premio Juan Núnez de la Peña, galardón que toma su nombre de este historiador y cronista tinerfeño.
La programación recoge también las jornadas Viaje al Barroco del 24 al 26 de noviembre con Espido Freire, el conocido divulgador e historiador El Barroquista, y el fotógrafo retratista Jeosm, quienes conducirán un recorrido que combinará el Siglo de Oro, las grandes influencias literarias y los códigos visuales del Barroco, desde el poder expresivo de la luz hasta su aplicación práctica en la fotografía contemporánea. Se desarrollará en horario de mañana, 9:00 a 14:30 horas en Auditorio Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna. En horario de tarde, a las 19:00 horas tendrá lugar Diálogo de historia, aventura y destino, con José Zoilo (‘Dragón’, Edhasa, 2026), codirector del festival, y Jorge Molist (‘Daré el cielo por ti’, Grijalbo, 2026).
A esta propuesta se suma el concierto exclusivo de El Trío Mantova que invita a viajar a la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII a través de ‘El eco de los siglos’, un concierto que tendrá lugar el martes 24 de noviembre a las 20:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, las entradas estarán disponibles en la web oficial a 5 euros. El 27 de noviembre a las 19.00 horas será el momento de la esperada recreación de la novela ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, con entrada gratuita hasta completar aforo, a cargo de la Asociación Cero Culture de Úbeda con el Templo Masónico de Santa Cruz como escenario principal.
El Auditorio del Espacio Mutua Tinerfeña en La Laguna acogerá la proyección del ‘El maquinista de la general’ de Buster Keaton, con la música en directo The Silent Entertainers Band, el 29 de noviembre a las 19:30 horas. Las entradas tendrán un coste de 22 euros. El programa concluirá el 12 de diciembre a las 19:30 horas con la presentación de un ‘Hombre de honor’, de Paloma Sánchez Garnica, en colaboración con la librería del Barco de Papel en el Teatro El Sauzal.
La programación al completo se puede consultar en la web oficial del evento: https://
Durante la rueda de prensa de presentación del evento, el concejal de Cultura de La Laguna, Dailos González, señaló que “para nosotros es un orgullo volver a colaborar con un evento que cuenta con una amplia programación de actividades y nos ofrece una manera diferente de acercarnos a nuestro pasado. Esta variedad cumple con uno de nuestros grandes objetivos: hacer que cada persona encuentre la forma ideal de consumir cultura y, en este caso, de aprender a través de ella”.
Pedro Mérida, productor del festival, destacó que “la literatura nos permite ver y conocer la historia con otra mirada. Las vidas de los personajes, sus miedos, sus sentimientos ante momentos concretos nos ayuda a entender y contextualizar mucho mejor acontecimientos que han sido claves para la humanidad. En Haciendo Historia Tenerife intentamos provocar justamente eso, una visión interdisciplinar a través de los ojos de los que lo vieron y sintieron”.
Por su parte, el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, comenta que “Haciendo Historia representa también una oportunidad para proyectar Tenerife como un territorio abierto al conocimiento, la creación y el intercambio cultural. La presencia de escritores, periodistas y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional contribuye a situar a nuestra isla en el circuito de grandes encuentros culturales y a fortalecer los vínculos con otros territorios”.
González apunta que desde Acción Exterior “queremos respaldar proyectos que, además de enriquecer la vida cultural de Tenerife, generan conexiones y espacios de diálogo con el exterior. La literatura y la historia son herramientas extraordinarias para compartir conocimiento, acercar culturas y mostrar la capacidad de Tenerife para acoger acontecimientos culturales de proyección internacional”.
El concejal de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Díaz, subrayó que con esta participación se refuerza desde la concejalía el “compromiso por acercar a la ciudadanía propuestas que unen historia, literatura y espacios emblemáticos de la capital, como el Templo Masónico que acogerá la representación de Frankenstein, de Mary Shelley, o el Cine Price, uno de los espacios con más tradición cinematográfica de la ciudad”.
El codirector de la Catedra de Gestión y Políticas Culturales ULL-FECAM, Alejandro Martín, destacó “el compromiso adquirido por la Universidad de La Laguna para acercar la cultura y la literatura a la comunidad universitaria y abrir sus espacios al conjunto de la ciudadanía con una propuesta que combina actividades en el Paraninfo con recreaciones históricas que se llevarán a cabo en los jardines del Campus de Guajara.” Se refuerza así el papel de la Universidad de La Laguna como espacio abierto y participativo a través de la cultura.
Cautro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está patrocinado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.