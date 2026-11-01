Jordi Esplugas: “La confianza ciudadana se recupera con presupuestos y obras en el Hospital del Sur”

Hay causas que envejecen mal. Peinan canas, caminan con ostensibles cojeras, con la ayuda de un bastón y acumulan arrugas, pero las sostiene un espíritu que se niega a claudicar. En 1996, un puñado de vecinos del Sur salió a la calle para reclamar un hospital a la altura de una comarca que no paraba de crecer. Tras varios presidentes autonómicos y una pila de promesas, aquella proclama sigue en pie treinta años después. Esa plataforma embrionaria es ahora la más longeva de España en defensa de una infraestructura sanitaria. “Más que un récord, es motivo de vergüenza”, afirma Jordi Esplugas, portavoz, quien estima el final de la ampliación a finales de 2030 y exige que se acabe, de una vez por todas, el tiempo de las promesas. De momento no fija movilizaciones. Todo dependerá de que el Gobierno de Canarias cumpla los plazos.
-Se cumplen 30 años desde que un grupo de vecinos fundó la Plataforma en 1996. ¿Cómo resumiría estas tres décadas? ¿Imaginaban que la lucha duraría tanto?
“No tenemos constancia de que exista en España otra plataforma ciudadana que lleve tantos años reivindicando una infraestructura hospitalaria pública. Para nosotros, es una auténtica vergüenza para las administraciones. Los ciudadanos del Sur llevamos tres décadas reclamando algo tan básico como disponer de una sanidad pública digna, cercana y con capacidad para atender nuestras necesidades. Al mismo tiempo, sentimos una enorme satisfacción y orgullo por haber sido capaces de mantener la unidad de acción durante todo este tiempo, a pesar de los innumerables obstáculos, contratiempos e incluso ataques que hemos recibido. El apoyo constante de la ciudadanía y la convicción de estar defendiendo una causa justa nos han dado la fuerza necesaria para levantarnos y seguir avanzando”.
-¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué ha fallado?
“Es indudable que la sanidad es un servicio público fundamental y también un ámbito complejo de gestionar, que absorbe una parte muy importante de los presupuestos autonómicos. Sin embargo, detrás de las decisiones sobre infraestructuras sanitarias también existen intereses económicos y políticos que, en ocasiones, terminan condicionando las prioridades de inversión. Si a esto añadimos la ausencia de una planificación hospitalaria rigurosa, especialmente en el Sur¡, que ha experimentado un crecimiento demográfico y poblacional extraordinario, tenemos buena parte de la explicación de lo ocurrido”
-¿Qué compromiso incumplido les dolió más?
“En los comienzos de esta andadura, durante los años noventa, nos cerraban las puertas allí donde acudíamos. Llegamos a recibir como respuesta que “ya teníamos asistencia sanitaria pública gracias al concierto existente con Hospiten Sur”. Comenzamos a percibir algunos movimientos, todavía tímidos, durante la última legislatura de Paulino Rivero. Con la llegada de Fernando Clavijo, durante su primera legislatura, apreciamos un cambio de actitud importante. Se avanzó en diferentes cuestiones y en 2015 se inauguró la primera parte del Hospital. Durante la legislatura de Ángel Víctor Torres escuchamos por primera vez a una consejera de Sanidad reconocer expresamente que el Hospital del Sur “debía crecer y convertirse en un hospital de máxima resolución”. Conseguimos que se firmara un acuerdo muy importante entre el Cabildo de Tenerife, presidido por Pedro Martín, y la Consejería de Sanidad para hacer posible la ampliación del hospital. También se aprobó un proyecto de ampliación con una inversión prevista de 43 millones de euros. En la actual legislatura de Fernando Clavijo se han seguido mejorando numerosos servicios y se han incorporado otros que hasta entonces no existían”.
-A comienzos de 2025, 90 de las 150 camas estaban ocupadas por pacientes que ya tenían el alta médica. ¿Cómo se resuelve este bloqueo sociosanitario? ¿Tiene sentido ampliar sin resolverlo antes?
“Estamos ante uno de los problemas más graves que afectan al funcionamiento del Hospital Público del Sur. Mantener ocupadas camas hospitalarias por pacientes que ya han recibido el alta médica, pero que no pueden abandonar el centro porque carecen de una plaza sociosanitaria adecuada, reduce enormemente la capacidad operativa del hospital. Estamos hablando de una situación absolutamente desproporcionada: alrededor del 60 % de las camas ocupadas por pacientes que ya no necesitan atención hospitalaria, sino recursos sociosanitarios. La responsabilidad de dar respuesta a esta necesidad corresponde fundamentalmente al Cabildo de Tenerife, que debe impulsar urgentemente la construcción del centro sociosanitario de 150 plazas previsto desde hace muchos años junto al Hospital Público del Sur. No tiene ningún sentido que sigamos ampliando la capacidad hospitalaria sin abordar paralelamente este problema. Necesitamos más camas hospitalarias, pero también más plazas sociosanitarias. Son dos necesidades diferentes”.
-¿Qué partida se consignará en los presupuestos de Canarias para 2027?
“El compromiso que se nos ha trasladado contempla una partida de 14 millones de euros para 2027. No obstante, su ejecución dependerá en buena medida de cuándo se adjudiquen las obras. Si la adjudicación se produce a finales de año, difícilmente podrá ejecutarse la totalidad de esa partida”.
-¿Cuándo cree, de forma realista, que veremos el hospital completo? Hágannos un cronograma lo más realista posible.
“Mantenemos como objetivo que las obras se adjudiquen durante el primer semestre de 2027 y comiencen cuanto antes. La empresa adjudicataria dispondrá de aproximadamente tres años para ejecutarlas, por lo que, si no se producen nuevos contratiempos, esperamos que la ampliación esté finalizada y entregada a finales de 2030. Paralelamente, exigiremos al Gobierno que prepare con suficiente antelación la licitación del equipamiento sanitario y la planificación de las plantillas de médicos, enfermeros, técnicos y demás profesionales necesarios”.
-ASG propone que la ampliación tenga en cuenta a los pacientes gomeros (Islas Verdes), aprovechando la cercanía al puerto de Los Cristianos. ¿Lo considera como un apoyo para la causa o un riesgo de saturar aún más el centro?
“El Hospital Público del Sur debe convertirse en un hospital de referencia para toda la zona sur de Tenerife, pero también debe contemplar las necesidades asistenciales de los ciudadanos de las Islas Verdes, especialmente de La Gomera, teniendo en cuenta la proximidad y las conexiones marítimas con el puerto de Los Cristianos. Esto no debe entenderse como una carga adicional, sino como una oportunidad para planificar una infraestructura sanitaria con una verdadera dimensión territorial y capacidad de respuesta”.
-¿Se quedará pequeño el hospital cuando por fin se termine la ampliación?
“Es una preocupación que debemos tener muy presente. El crecimiento poblacional del Sur de Tenerife, unido a sus características turísticas y a la población flotante que soporta, exige planificar las infraestructuras sanitarias con una perspectiva de futuro. Consideramos que la ampliación debe resolver las necesidades actuales, pero también dejar margen para seguir creciendo. Una vez ampliadas las instalaciones, especialmente las áreas quirúrgicas y los servicios fundamentales, el hospital deberá conservar capacidad para futuras ampliaciones, ya que existe espacio para ello. Lo importante es que esta vez se planifique con rigor, con criterios demográficos y sanitarios y con una visión a largo plazo. No podemos volver a cometer los mismos errores”.
-¿Qué mensaje enviaría al Gobierno de Canarias y a los vecinos del Sur?
“A los vecinos y vecinas del Sur queremos transmitirles nuestro agradecimiento por el apoyo y la confianza que nos han demostrado durante estos treinta años. Les pedimos que sigan acompañándonos en esta reivindicación, porque el Hospital Público del Sur es una conquista colectiva y su futuro nos afecta a todos. Al Gobierno de Canarias le pedimos que cumpla con su responsabilidad. Que deje atrás las promesas, los anuncios y los compromisos sobre el papel y que convierta definitivamente la ampliación del Hospital del Sur en una realidad. No estamos pidiendo privilegios ni nada extraordinario. Estamos reclamando un derecho fundamental: que los ciudadanos del Sur de Tenerife puedan acceder a una sanidad pública digna, cercana y de calidad, en condiciones de igualdad con el resto de la población canaria. Después de treinta años, ya no necesitamos más promesas. Necesitamos hechos”.
-¿Preparan alguna movilización para este aniversario?
“Las movilizaciones ciudadanas siempre han sido una herramienta legítima y necesaria para defender nuestras reivindicaciones. No dudaremos en recurrir a ellas si los compromisos adquiridos no se cumplen o si volvemos a encontrarnos con retrasos injustificados. De momento no tenemos ninguna movilización concreta prevista para este aniversario. Sin embargo, seguiremos muy atentos a la evolución del proyecto y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones. Nuestra actitud será, como siempre, de colaboración y diálogo, pero también de vigilancia y exigencia”.