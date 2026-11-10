Juan Cruz recibe un homenaje por su legado periodístico y literario

La Librería del Cabildo rindió homenaje este lunes al periodista y escritor tinerfeño Juan Cruz, en un acto celebrado en reconocimiento a su trayectoria profesional y literaria. El encuentro contó con la presencia del autor, natural de Puerto de la Cruz, y del consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, e incluyó una proyección audiovisual que repasó algunos de los hitos de su carrera.
El reconocimiento permitió recorrer una trayectoria estrechamente ligada al periodismo, la literatura y el mundo editorial, que comenzó en Tenerife y alcanzó proyección nacional. Nacido en 1948, Juan Cruz empezó a escribir en prensa con apenas 13 años, en el semanario Aire Libre. Después trabajó en varios diarios tinerfeños, antes de participar en 1976 en la fundación de El País, periódico en el que ocupó distintas responsabilidades, entre ellas las de corresponsal en Londres, jefe de Opinión y responsable de Cultura. Entre 1992 y 1998 dirigió la editorial Alfaguara.
A su labor periodística ha sumado una extensa producción literaria, con títulos que abarcan la novela, el ensayo y las memorias. Entre ellos figuran Crónica de la nada hecha pedazos, su primera novela, publicada en 1972 y reconocida con el Premio Benito Pérez Armas; El sueño de Oslo, Premio Azorín de Novela; Egos revueltos. Una memoria personal de la vida literaria, distinguida con el Premio Comillas, y Un golpe de vida, en la que aborda su experiencia personal y profesional en el periodismo.
Su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, como el Premio Canarias de Literatura en 2000, el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012 y el Premio Patricio Estévanez, concedido en 2024 por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife.
El homenaje reforzó la vinculación de la Librería del Cabildo con la obra del autor, tras dedicar en octubre su club de lectura a Crónica de la nada hecha pedazos.