La Librería del Cabildo, gestionada por la empresa pública Ideco, ha programado para el mes de diciembre una agenda de actividades culturales en la que tendrán especial protagonismo las firmas de libros. Entre los días 16 y 30 del último mes del año, el establecimiento acogerá numerosos encuentros con autores que ofrecerán a los lectores la oportunidad de conversar con ellos y adquirir ejemplares dedicados de sus obras.
La programación se inicia este martes, 1 de diciembre, a partir de las 18.30 horas, con la conferencia-recital México bajo la lluvia, a cargo del escritor canario Samir Delgado, quien abordará los vínculos culturales entre Canarias y México a partir de su experiencia como emigrante en el país norteamericano. El encuentro incluirá un recorrido por sus 20 años de trayectoria literaria y la lectura de una selección de poemas, entre ellos los de su libro País natal.
‘EL GUANCHE EN VENECIA’
El Club de Lectura de la Librería del Cabildo dedicará su sesión del miércoles 9 de diciembre, que comenzará a las 18.00 horas, a la novela El guanche en Venecia, en una jornada que servirá también de homenaje a su autor, el escritor Juan-Manuel García Ramos, Premio Canarias de Literatura de 2006.
En cuanto a la propuesta Café literario: La hora del rapsoda, contará este último mes de 2026 con tres encuentros con la poesía, que se han programado para los días 3, 10 y 11 en formato de micro abierto.
Las jornadas de firmas de libros comenzarán el miércoles 16 de diciembre con Sophia Hidalgo, autora de Tontos tus fieles; Antonio M. Piñero, de Cuando las naranjas, y Ana Mareto, de Tabaiba dulce. El jueves 17 será el turno de Irene González, con Diosas griegas, y Clara Isabel Rufino, con El susurro de Tindaya, mientras que el viernes 18 participarán Montse Díaz, autora de Palabras que matan, y Carmen Rosa González, con Actores de reparto. El sábado 19, María Jesús Cano firmará ejemplares de su trilogía Los viajes de Tanausú.
La programación continuará el lunes 21 de diciembre con María Antonia Hernández, autora de Ropa de brega. Camurria, y la Asociación Cultural Salvemos la Historia, Colectivo 21, con El caso Efigenia. El martes 22 acudirán a La Librería del Cabildo María del Mar Rodríguez, con su trilogía Relatos de unas islas desamparadas, integrada por La prestamista, La tuerta y La viuda blanca, y Leticia Delgado, con Jamás nos dejaríamos solas.
El miércoles 23 participarán José Farrujia de la Rosa, autor de Guanches, relatos de nuestro mundo ancestral, y Ángela Pinacho, con Los llanos de Troya. El sábado 26 será el turno de Manuel González Ortega, con su trabajo de investigación Valentina la de Sabinosa. El eco de una cantora atlántica.
‘NIVARIA, EL LEGADO DE SUNTA’
El lunes 28 le tocará el turno a Francisco Braian Cabrera, con Amaro Pargo, todo lo que sabemos sobre el corsario, y José Vicente Delgado Velázquez, con Nivaria, el legado de Sunta. El martes 29, Sergio Alfonso Díaz firmará ejemplares de Magallanes y Elcano. El primer viaje alrededor del mundo y sus dos escalas en Tenerife. La agenda de diciembre concluirá el miércoles 30 con Nacho Ruiz Cillel, autor de Historias fabuladas, y Loreto Perera, con Mestura de 70 a 1800.
Todas las actividades programadas en la Librería del Cabildo, que se halla en la Avenida de las Islas Canarias, 4, en Santa Cruz de Tenerife, son de entrada libre hasta completar el aforo.