La Asociación Ficmec llevará al cine a alumnos de más de 50 centros de secundaria de Canarias, Ceuta y Melilla, dentro del programa Cine Escuela del Ministerio de Cultura, tras ser seleccionado su proyecto por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para su desarrollo durante el curso 2026/2027.
La propuesta de la Asociación Ficmec, organizadora del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, obtuvo la segunda mejor puntuación entre las 33 entidades aspirantes en la convocatoria para ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y destinadas a programas específicos de formación para públicos y al conocimiento y la difusión de la cultura cinematográfica.
“Con esta actuación, Ficmec reafirma su compromiso con la formación de nuevos públicos y la democratización del acceso a la cultura, al tiempo que reivindica la sala de cine como un espacio de encuentro, aprendizaje y experiencia colectiva para las nuevas generaciones, poco acostumbradas al visionado del cine en una sala”, asegura Saray Benítez, directora del programa impulsado por la asociación.
LAS SALAS Y LAS AULAS
Esta iniciativa de alfabetización audiovisual y creación de nuevos públicos acercará a las salas al alumnado de ESO y promoverá una mirada crítica y reflexiva sobre las imágenes mediante la combinación de proyecciones y actividades pedagógicas en las aulas. La exhibición de las películas en las salas conlleva también el apoyo a los cines existentes en cada territorio, cada vez más afectados por el refugio del público en el visionado doméstico, especialmente entre los más jóvenes.
La fase inicial del programa comenzó ya su andadura con la inscripción de centros escolares para el desarrollo de las sesiones en febrero y mayo de 2027. Benítez destaca “la excelente acogida entre los centros educativos de los tres territorios y la implicación de sus equipos docentes”. “Calculamos que, finalmente, participarán miles de escolares en esta primera edición”, añade.
Ficmec ha seleccionado dos largometrajes del cine español contemporáneo: Libertad (2021), de Clara Roquet, y 20.000 especies de abejas (2023), de Estibaliz Urresola Solaguren, ambas reconocidas en importantes festivales y premios cinematográficos. Para facilitar las actividades en las aulas se cuenta con materiales didácticos y una programación de acciones previas y posteriores a las proyecciones, para que el alumnado profundice en los contenidos de las películas, descubra el lenguaje cinematográfico y reflexione sobre cuestiones sociales, culturales y artísticas. Se facilita también el traslado a las salas, con independencia de las circunstancias económicas o geográficas de los participantes.
Todas las actividades son gratuitas, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y el patrocinio de la Fundación CajaCanarias. La ejecución del programa cuenta también con la colaboración de la Viceconsejería de Educación del Gobierno de Canarias, fundamental para facilitar la coordinación con los centros educativos de las Islas.
Saray Benítez está especializada en programación cinematográfica, producción, gestión y evaluación de proyectos culturales y formación audiovisual. Su trayectoria abarca entidades públicas y privadas, además de festivales como los de Las Palmas de Gran Canaria, Zúrich (Suiza) y Tribeca (Estados Unidos). En 2025 asumió la coordinación en las Islas de OFF Escac, programa de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña para democratizar la formación cinematográfica y acercarla a nuevos públicos y territorios.
DAVID BAUTE
La iniciativa cuenta también con David Baute, cineasta, productor y director artístico del Ficmec, con una trayectoria en el cine documental y la gestión cultural. Entre sus films destaca Mariposas negras (Goya a la mejor película de animación, 2025). Su más reciente largometraje, Benigno (2026), se estrenó en el Festival de Cine de Shanghái y, en Europa, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde recibió la Espiga Verde y una mención especial del jurado de la sección Alquimias. Yamiley Mendoza asume la coordinación de producción del programa.