La borrasca Charles cancela ocho vuelos en La Palma y desvía uno en Tenerife Norte

La borrasca Charles ha obligado este miércoles a cancelar ocho vuelos en el aeropuerto de La Palma y a desviar un vuelo de Gran Canaria a Tenerife Norte, que ha regresado a su aeropuerto de origen, según ha informado Aena.
De los ocho vuelos cancelados por las condiciones meteorológicas en La Palma -isla que está en alerta máxima por vientos de hasta 130 Km/h-, uno debía llegar desde Madrid y los otros siete tenían prevista su salida desde la isla, cinco con destino a Tenerife Norte y dos a Gran Canaria.
El desvío se ha debido a las condiciones meteorológicas en Tenerife Norte, que han impedido el aterrizaje del vuelo procedente de Gran Canaria.
TE PUEDE INTERESAR