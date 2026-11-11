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La borrasca Charles cancela ocho vuelos en La Palma y desvía uno en Tenerife Norte

Aena pide consultar el estado de los vuelos si tiene que coger uno en la jornada de hoy
La borrasca Charles cancela ocho vuelos en La Palma y desvía uno en Tenerife Norte
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La borrasca Charles ha obligado este miércoles a cancelar ocho vuelos en el aeropuerto de La Palma y a desviar un vuelo de Gran Canaria a Tenerife Norte, que ha regresado a su aeropuerto de origen, según ha informado Aena.

De los ocho vuelos cancelados por las condiciones meteorológicas en La Palma -isla que está en alerta máxima por vientos de hasta 130 Km/h-, uno debía llegar desde Madrid y los otros siete tenían prevista su salida desde la isla, cinco con destino a Tenerife Norte y dos a Gran Canaria.

El desvío se ha debido a las condiciones meteorológicas en Tenerife Norte, que han impedido el aterrizaje del vuelo procedente de Gran Canaria. 

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