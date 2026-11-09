‘La ciénaga’ inaugura el ciclo de cine de noviembre de Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias dedica el ciclo de noviembre de su Filmoteca 2026 a los límites del control, con tres películas que exploran distintas formas de represión, indiferencia y desbordamiento emocional. Con el título Fuera de control, la programación reúne La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel; La pianista (2001), de Michael Haneke, y Thelma (2017), de Joachim Trier.
Las proyecciones tendrán lugar este lunes, el 16 y el 30 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo.
El ciclo arranca esta tarde con La ciénaga, que retrata a dos familias emparentadas durante un verano sofocante en el norte de Argentina, marcado por el alcohol y la descomposición de sus vínculos. El día 16 llegará La pianista, de Haneke, que presenta a una profesora de piano sometida al control de su madre y atrapada en una vida emocional y sexual reprimida.
El ciclo concluirá con Thelma, de Joachim Trier, sobre una joven criada en una familia religiosa que descubre poderes sobrenaturales al enamorarse de una compañera.