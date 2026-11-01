La Fiscalía lleva a los tribunales a un cargo de Vox por el uso de coches oficiales

La Fiscalía de Baleares ha acordado presentar una querella contra Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y dirigente de Vox, por el presunto uso irregular de vehículos oficiales de la institución para desplazamientos privados. La decisión llega después de una investigación por posible malversación de fondos públicos, iniciada tras una denuncia del PSOE.
El Ministerio Público ha dado este paso después de examinar los hechos denunciados el pasado 2 de julio por el grupo socialista en el Consell de Mallorca. La querella, adelantada por Última Hora y Diario de Mallorca y confirmada por Europa Press a través de fuentes del procedimiento, abre una nueva fase judicial en un caso que salió a la luz en mayo.
Los socialistas atribuyen a Bestard posibles delitos de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, relacionados con la utilización de vehículos pertenecientes a la administración insular.
Tres coches oficiales utilizados sin autorización de exclusividad
El origen de la controversia está en el supuesto uso reiterado de coches públicos para actividades ajenas a las funciones institucionales.
Según la denuncia del PSOE, el vicepresidente segundo habría utilizado varios vehículos del Consell de Mallorca para desplazamientos particulares, en ocasiones de forma exclusiva y sin disponer de la correspondiente autorización.
Los socialistas sostienen que estos trayectos generaron gastos de combustible y otros consumos asumidos por la institución pública.
Tras conocerse las primeras informaciones, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ordenó elaborar informes técnicos para aclarar cómo se estaban utilizando los vehículos adscritos al departamento dirigido por Bestard.
Las comprobaciones internas concluyeron que el dirigente de Vox había dispuesto de tres coches oficiales en régimen de exclusividad sin que existiera una autorización acreditada para ese uso.
No obstante, los informes también introdujeron una importante matización: aunque consideraban que el comportamiento no era apropiado, señalaban que no existían elementos suficientes para determinar de manera categórica que se hubiera producido un uso indebido.
La Fiscalía investiga los desplazamientos y los gastos de combustible
En su denuncia, el grupo socialista reclamó que se investigaran los movimientos realizados con los vehículos oficiales y los gastos asociados.
Entre la documentación solicitada figuraban los registros de desplazamientos, las facturas de combustible, los gastos de mantenimiento, los sistemas de geolocalización y los expedientes administrativos relacionados con la utilización de los coches.
El PSOE también pidió que se tomara declaración a diferentes responsables de la institución, entre ellos la Secretaría Técnica del Departamento de Medio Ambiente, la Secretaría Técnica de Presidencia, el secretario general y la interventora.
La finalidad de estas diligencias era esclarecer si los vehículos públicos se utilizaron para fines particulares y si ese uso ocasionó gastos injustificados a la administración.
La presentación de una querella por parte de la Fiscalía supone que el Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para trasladar los hechos a la vía judicial. No implica, por sí misma, que los delitos denunciados estén acreditados ni que exista una condena.
El Consell de Mallorca había cerrado el caso sin sancionar a Bestard
Antes de la decisión de la Fiscalía, la institución insular había descartado adoptar medidas contra su vicepresidente segundo.
Pese a las conclusiones de los informes técnicos sobre la utilización exclusiva de los tres vehículos, el Consell optó por cerrar el expediente interno.
La respuesta institucional consistió en elaborar una instrucción destinada a regular el uso de los coches oficiales y establecer criterios para su utilización.
La decisión de la Fiscalía, conocida este domingo 1 de noviembre, sitúa nuevamente el asunto en el ámbito judicial, después de que el Consell de Mallorca hubiera dado por terminadas sus actuaciones internas.
Por el momento, la información difundida no precisa qué juzgado se encargará del procedimiento ni si se han acordado diligencias judiciales.