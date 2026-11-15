La identidad y la inercia, contadas y cantadas por Liane y Dácil Santana en ‘ConCierto Paliqueo’

El Espacio La Granja programa este domingo (19.00 horas) una nueva cita de ConCierto Paliqueo, el formato de entrevistas cantadas que una vez al mes reúne a dos cantantes de las Islas en torno a temáticas relacionadas con el mundo artístico. Las grancanarias Liane y Dácil Santana compartirán con el público sus procesos creativos y las experiencias personales que hay detrás de sus trayectorias musicales.
Como en cada entrega, Rubén Rodríguez será el maestro de ceremonias, mientras que el apoyo musical en directo viene de la mano de la 101 Brass Band. Las entradas están disponibles a 10 euros en la web y en la taquilla del recinto que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña.
“¿Cuánto de lo que hacemos responde a una decisión consciente y cuánto a la fuerza de la costumbre?”. Es la pregunta que lanza el equipo creativo de ConCierto Paliqueo para articular el tema elegido este mes: la inercia. En torno a ello, ambas creadoras compartirán reflexiones sobre cómo se construye y evoluciona una identidad artística, qué permanece a lo largo del camino y cómo encontrar una voz propia en medio de los cambios.
Eliane Sánchez Fajardo, Liane, es una cantante y compositora que transita entre el R&B, el soul, el blues y el pop urbano. Entre sus hitos figuran su participación en el Festival Starlite Occident en 2025 y el segundo premio obtenido en el certamen musical Sonora.
Dácil Santana ha consolidado una trayectoria como cantautora y compositora caracterizada por una propuesta pop contemporánea y ecléctica, que combina pop-rock, balada, pop latino y canción de autor. Su EP Tanta Vida, publicado en 2021, fue reconocido en los Premios Canarios de la Música como mejor álbum melódico y canción de autor.
ConCierto Paliqueo propone así un espacio de encuentro en el que la música trasciende el escenario para convertirse también en diálogo.