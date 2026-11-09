La Librería del Cabildo reconoce el legado literario y periodístico de Juan Cruz

La Librería del Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife, rinde este lunes homenaje (18.30 horas) al periodista y escritor Juan Cruz, una de las figuras destacadas del periodismo cultural y la literatura española contemporánea. El autor, natural de Puerto de la Cruz, estará presente en el reconocimiento a su trayectoria profesional y literaria, que incluirá una proyección audiovisual y contará con la asistencia del consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.
El encuentro permitirá repasar algunos de los momentos más significativos de una carrera que comenzó en Tenerife y que ha estado estrechamente vinculada al periodismo, la literatura y el mundo editorial.
Nacido en Puerto de la Cruz en 1948, Juan Cruz Ruiz comenzó a escribir en prensa a los 13 años, en el semanario Aire Libre. Posteriormente trabajó en varios periódicos tinerfeños, antes de participar, en 1976, en la fundación del diario El País, donde desempeñó responsabilidades como la de corresponsal en Londres, jefe de Opinión y responsable de Cultura. También dirigió la editorial Alfaguara entre 1992 y 1998.
Paralelamente a su trayectoria periodística, ha desarrollado una extensa obra literaria que abarca la novela, el ensayo y las memorias. Entre sus publicaciones figuran Crónica de la nada hecha pedazos, su primera novela, publicada en 1972 y galardonada con el Premio Benito Pérez Armas; El sueño de Oslo, Premio Azorín de Novela; Egos revueltos. Una memoria personal de la vida literaria, Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias, y Un golpe de vida, en la que aborda su experiencia personal y profesional en el periodismo.
La Librería del Cabildo dedicó precisamente su club de lectura del pasado mes de octubre a Crónica de la nada hecha pedazos, una obra vinculada al movimiento de la nueva narrativa canaria.
Carrera distinguida
Su trayectoria ha sido reconocida con distintos galardones, entre ellos el Premio Canarias de Literatura en 2000, el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012 y el Premio Patricio Estévanez, concedido por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife en 2024.
El homenaje forma parte de las actividades programadas para este mes por la Librería del Cabildo. La agenda de noviembre incluye presentaciones de libros, encuentros poéticos, un club de lectura y una nueva edición de la ruta literaria de La Tuerta.