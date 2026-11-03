La Librería del Cabildo recupera la historia del Corredera, símbolo de la resistencia al franquismo

La Librería del Cabildo presenta este martes (18.00 horas) el libro Corredera. Drama en doce cuadros, del dramaturgo grancanario Miguel Ángel Martínez. La obra, publicada por la Fundación Canaria Tamaimos, recupera a través del teatro la historia de Juan García Suárez, conocido como el Corredera, una de las figuras más representativas de la resistencia popular frente a la dictadura franquista en Gran Canaria.
El texto reconstruye la trayectoria de este personaje y el contexto social y político que lo convirtió en un símbolo de resistencia. A lo largo de 12 cuadros, el autor lleva a escena al propio Corredera, a sus familiares y a figuras como el obispo Pildain, el abogado Calzada Fiol o el falangista Trujillo, para ofrecer un retrato de una sociedad marcada por la represión, el miedo y la violencia política.
La historia de Juan García Suárez estuvo marcada por una prolongada huida en la que contó con el apoyo de numerosos vecinos de las medianías y cumbres de Gran Canaria. Su persecución y ejecución contribuyeron a convertirlo en una figura que ha permanecido en la memoria colectiva de las Islas.