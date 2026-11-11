La Universidad de La Laguna acoge la XII edición del Congreso Sinapsis sobre adicciones y salud mental

La asociación San Miguel Adicciones celebrará los próximos 12 y 13 de noviembre la XII edición del Congreso Sinapsis, un foro científico y formativo organizado conjuntamente con la Dirección General de Salud Mental y Drogodependencias del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, cuyas instalaciones acogerán ambas jornadas. El encuentro cuenta, además, con el apoyo de la Fundación Diario de Avisos.
El Congreso Sinapsis se ha consolidado como una cita de referencia para profesionales de los ámbitos sociosanitario, educativo y jurídico, ofreciendo un espacio de encuentro, reflexión y debate en torno a la prevención, intervención y tratamiento de las adicciones y los problemas de salud mental.
Uno de los principales atractivos de esta edición será la conferencia inaugural, que correrá a cargo del reconocido psiquiatra José Luis Marín, una de las figuras de referencia en el ámbito de la salud mental a nivel nacional.
A lo largo de las dos jornadas, el programa abordará cuestiones de especial relevancia, como los avances clínicos en el tratamiento de la depresión, la prevención del suicidio, el actual marco legal de la eutanasia y la atención a pacientes con adicciones en los servicios de urgencias hospitalarias.
El congreso también prestará especial atención a las nuevas adicciones tecnológicas entre los jóvenes, con un análisis de los riesgos asociados a las criptomonedas y a las cajas de botín (loot boxes) en los videojuegos. Asimismo, se tratarán otras realidades de gran impacto social, como el consumo de cannabis y las adicciones entre las personas sin hogar.
Bajo el lema “Nada se sostiene solo”, esta duodécima edición quiere poner de relieve la importancia de las redes de apoyo y la colaboración entre instituciones para afrontar los desafíos relacionados con las adicciones y la salud mental.
Sara Martín, presidenta de San Miguel Adicciones, explica que el lema “es una poderosa alegoría de la propia arquitectura humana y social. Igual que un edificio colapsa si fallan sus vigas, o una neurona necesita de una sinapsis con otra para transmitir vida, las personas no podemos superar las adicciones ni la vulnerabilidad mental de forma aislada. Necesitamos una red de apoyo, ciencia y un esfuerzo institucional compartido”.
En este sentido, añade que “contar con el respaldo de la Universidad de La Laguna y de la Dirección General de Salud Mental y Drogodependencias, para la elaboración de este congreso, es el ejemplo perfecto de ese entramado colectivo indispensable para ayudar a la población que sufre este tipo de patologías”.
El programa completo, los horarios de las jornadas y el formulario de inscripción pueden consultarse en la página web oficial del congreso, www.congresosinapsis.es