Lanzarote despide el International Ocean Film Tour 2026 con lleno absoluto en los Jameos del Agua

El festival de cine dedicado a los océanos concluye su duodécima edición tras cinco meses de gira por España y una extraordinaria acogida en Canarias, donde las sesiones de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote agotaron sus localidades.
El cine y la pasión por el océano conquistan Lanzarote
El International Ocean Film Tour 2026 puso el punto final a su gira nacional en Lanzarote, dejando atrás una edición marcada por el éxito de público y el creciente interés por las historias relacionadas con el mar, la aventura y los deportes acuáticos.
El Auditorio de los Jameos del Agua acogió el pasado 1 de noviembre las dos últimas sesiones del Volumen 12, que registraron una excelente respuesta de los espectadores y agotaron las entradas disponibles.
La organización había planteado inicialmente el reto de alcanzar los 1.400 asistentes en esta última parada, una cifra que reflejaba la expectación despertada por el festival. Aunque no se ha confirmado el dato definitivo de asistencia, la venta completa de localidades en ambas proyecciones confirmó el atractivo de la propuesta.
Lanzarote se convirtió así en el escenario elegido para cerrar cinco meses de actividad en los que el festival recorrió 17 ciudades españolas, acercando al público documentales internacionales protagonizados por personas que mantienen una relación extraordinaria con el océano.
Los Jameos del Agua, protagonistas de una despedida especial
El cierre de la gira tuvo como escenario uno de los espacios culturales y naturales más reconocibles de Canarias.
Los Jameos del Agua, con su singular arquitectura integrada en un paisaje volcánico, ofrecieron un marco excepcional para disfrutar de unas producciones audiovisuales centradas en la belleza y la inmensidad de los océanos.
Las sesiones, previstas inicialmente para los días 30 y 31 de octubre, fueron trasladadas al domingo 1 de noviembre, con proyecciones a las 16:00 y las 19:00 horas.
La elección de este enclave reforzó el carácter especial de la última escala de la gira. No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de historias sobre el mar en un espacio nacido de la propia naturaleza volcánica de Lanzarote.
Además, la isla reúne unas condiciones que conectan directamente con la filosofía del festival. Sus playas, sus paisajes submarinos y la importante presencia de deportes como el surf, el windsurf o el buceo hacen que el vínculo entre sus habitantes y el Atlántico sea especialmente fuerte.
Cinco historias reales que trasladan al espectador a tres continentes
El programa de esta duodécima edición estuvo compuesto por cinco documentales internacionales, seleccionados para mostrar diferentes formas de vivir y comprender el océano.
Las producciones llevaron a los asistentes a escenarios tan diversos como Hawái, México o Sudáfrica, a través de experiencias relacionadas con el surf, el buceo, el kiteboard y las grandes aventuras marítimas.
Cada historia planteó un acercamiento diferente al mundo marino, desde la búsqueda de olas extraordinarias hasta las exploraciones en aguas profundas y el descubrimiento de ecosistemas poco conocidos.
Uno de los principales atractivos del International Ocean Film Tour es, precisamente, su apuesta por relatos auténticos. Los protagonistas no interpretan un papel ante las cámaras, sino que comparten experiencias que forman parte de sus propias vidas.
Esa naturalidad permite que el público conecte con las emociones de quienes se enfrentan a los desafíos del océano, superan situaciones complicadas o encuentran en el mar una manera de entender el mundo.
Hay imágenes espectaculares, por supuesto. Pero también momentos de incertidumbre, esfuerzo y satisfacción personal que convierten cada documental en algo más que una sucesión de paisajes impresionantes.
Canarias responde con entusiasmo a la propuesta cinematográfica
El paso del International Ocean Film Tour por el archipiélago fue uno de los grandes éxitos de esta edición.
Antes de llegar a Lanzarote, el festival había conseguido agotar las entradas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, una respuesta que confirmó la buena conexión de la iniciativa con el público canario.
El interés por las actividades relacionadas con el océano tiene una explicación evidente en las islas. El mar forma parte del paisaje cotidiano, de la economía, del deporte y de la identidad cultural del archipiélago.
Por eso, las historias de surfistas, buceadores y aventureros encuentran aquí un público especialmente receptivo.
A esta respuesta se suma la capacidad del festival para atraer a espectadores que no practican deportes acuáticos, pero que disfrutan descubriendo lugares remotos y conociendo experiencias humanas que difícilmente encontrarían en su entorno habitual.
El resultado es una propuesta que reúne a diferentes generaciones alrededor de una misma pasión: el océano.
Una gira nacional que ha recorrido algunas de las principales ciudades españolas
La celebración de Lanzarote supuso la última etapa de un itinerario que comenzó meses atrás y que llevó el Volumen 12 a numerosos puntos del territorio español.
Entre las ciudades que formaron parte del recorrido estuvieron Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Cartagena, Cádiz, Palma de Mallorca, Manacor e Ibiza.
En total, la gira acumuló 20 encuentros en 17 ciudades, consolidando la presencia del festival dentro de la oferta cultural vinculada a la naturaleza y los deportes de aventura.
La diversidad geográfica de las sedes permitió acercar el proyecto a públicos muy diferentes, desde localidades con una importante tradición marítima hasta grandes ciudades donde el océano se descubre principalmente a través de la pantalla.
En todos estos escenarios, el certamen mantuvo una propuesta basada en combinar entretenimiento, grandes historias personales y sensibilización sobre la conservación marina.
El océano como escenario deportivo y mensaje de conservación
Más allá de las espectaculares secuencias de surf o de las expediciones submarinas, el International Ocean Film Tour volvió a transmitir un mensaje relacionado con el respeto al medio ambiente.
Las películas mostraron la estrecha dependencia que existe entre las personas y los ecosistemas marinos, recordando que estos espacios son tan impresionantes como vulnerables.
De esta manera, el festival consigue unir dos mundos que están profundamente relacionados: la práctica deportiva en la naturaleza y la necesidad de proteger los escenarios donde se desarrollan esas actividades.
Para los aficionados a los deportes acuáticos, las historias representan una fuente de inspiración. Para otros espectadores, constituyen una oportunidad de descubrir realidades desconocidas y reflexionar sobre la importancia de cuidar los océanos.
Y esa combinación explica buena parte de su éxito.
Lanzarote pone el broche a una edición de récord
Con las últimas proyecciones en los Jameos del Agua, el International Ocean Film Tour cerró su duodécima entrega en España con un balance muy positivo y una destacada respuesta en el archipiélago canario.
Las localidades agotadas en las cuatro islas que recibieron el festival son una muestra del interés que despierta una iniciativa capaz de reunir cine, aventura, deporte y naturaleza.
El evento también volvió a demostrar el potencial de Lanzarote para acoger propuestas culturales de carácter internacional, especialmente aquellas que encuentran en el paisaje y la identidad atlántica de la isla una conexión natural.
El International Ocean Film Tour 2026 se despidió con los Jameos del Agua como escenario final y con Canarias convertida en una de las grandes protagonistas de su recorrido.
Una edición que deja imágenes inolvidables, historias de superación y un mensaje que trasciende la pantalla: el océano sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, pero también un patrimonio natural que merece ser conocido, respetado y protegido.