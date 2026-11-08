Las jornadas ABaiLaB buscan mejorar el impacto de la cultura en el territorio y sobre las personas

La innovación cultural y la sostenibilidad se dan la mano en ABaiLaB, un laboratorio de innovación cultural aplicada que busca desarrollar herramientas para medir el impacto de los eventos sobre el territorio y mejorar su planificación y gestión. Promovido por Tropibatt Innovación Integral S.L., el proyecto reunirá a una veintena de profesionales e instituciones con el propósito de transformar la experiencia acumulada por el sector cultural en conocimiento compartido y soluciones prácticas.
La iniciativa, beneficiaria de las ayudas del Ministerio de Cultura a proyectos profesionales y empresariales para el fomento de la innovación en las industrias culturales y creativas de 2026, parte de la necesidad de disponer de instrumentos que permitan evaluar de manera objetiva la repercusión económica, ambiental y social de las actividades culturales. Su planteamiento pretende avanzar hacia metodologías que permitan conocer y demostrar los efectos reales de los proyectos sobre las comunidades y los entornos en los que se desarrollan.
Para ello, ABaiLaB ha organizado tres mesas de trabajo especializadas en sostenibilidad ambiental e innovación; territorio, gestión cultural y programación; e igualdad, diversidad y públicos. En ellas participan representantes del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Promotur Islas Canarias, GMR Canarias y Fundación Canarina, junto a profesionales de la producción de eventos, la gestión cultural, el desarrollo rural, el comercio de proximidad, la sostenibilidad y la educación inclusiva.
El objetivo es elaborar herramientas de gobernanza, protocolos de contratación local, modelos de colaboración entre administraciones y agentes culturales e instrumentos para recoger y verificar datos sobre el impacto de las actividades. Una de las prioridades es que estas soluciones puedan aplicarse también en municipios canarios de menos de 10.000 habitantes, donde los recursos destinados a la gestión cultural suelen ser limitados.
La validación de esta metodología tendrá lugar mediante A BAILAR, un evento cultural que se celebrará el sábado 21 de noviembre en Bodegas El Rebusco, en Araya (Candelaria), de 13:00 a 23:00 horas. La propuesta plantea un recorrido itinerante por la bodega y sus viñedos que combinará un paseo comentado, tres catas conducidas por productoras y productores del territorio, experiencias vinculadas al vino, la miel y la cerveza artesanal, una sesión sobre relato y memoria artesana, un taller participativo y un concierto de reinterpretación del folclore de raíz, además de programación de cultura de club.
Más allá de su dimensión artística, A BAILAR funcionará como un espacio de experimentación. Las personas integrantes de las tres mesas aplicarán un protocolo de observación diseñado previamente para analizar aspectos como la relación del evento con los proveedores locales, su comportamiento ambiental, las condiciones de acceso y participación de los públicos y su vinculación con la economía del territorio.
El proyecto contempla también unas jornadas presenciales del 20 al 22 de noviembre. El viernes tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife un encuentro conjunto de las tres mesas, mientras que el domingo se celebrará una sesión de conclusiones y validación del sistema de indicadores.
Uno de los principales resultados será una plataforma digital pública que reunirá las herramientas desarrolladas, con fichas explicativas y descarga gratuita bajo licencia libre. Incorporará asimismo un directorio de profesionales y entidades, vídeos, entrevistas, memorias e informes de impacto. Su publicación está prevista entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
ABaiLaB aspira, además, a sentar las bases de un futuro hub de industrias culturales y creativas para la sostenibilidad en Canarias, concebido como un espacio permanente de trabajo, consulta y formación. Con esta iniciativa, Tropibatt apuesta por una gestión cultural capaz no solo de generar actividad, sino también de medir sus resultados, compartir conocimientos y fortalecer la relación entre cultura, territorio y ciudadanía.