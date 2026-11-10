Las Murallas del Infierno reúnen a más de 350 nadadores en una espectacular travesía por la costa de Los Gigantes

Javier García Galán e Isabel Valido Carreño se proclamaron vencedores de la distancia reina de 6,5 kilómetros en la décima edición de una prueba que continúa creciendo y que volvió a situar a Santiago del Teide en el mapa de la natación en aguas abiertas.
Los Gigantes celebra una décima edición de récord
El municipio tinerfeño de Santiago del Teide vivió el pasado 31 de octubre una de sus jornadas deportivas más destacadas del año con la celebración de la X Travesía a Nado Murallas del Infierno 2026, una competición que reunió a más de 350 participantes en las aguas del litoral de Los Gigantes.
La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide, alcanzó su décimo aniversario con un notable incremento de inscritos, cercano al 40 % respecto a ediciones anteriores. Un dato que refleja la excelente acogida de esta cita entre los aficionados a la natación en aguas abiertas y su creciente importancia dentro del panorama deportivo de Canarias.
El entorno natural volvió a ser uno de los grandes atractivos. Los impresionantes acantilados de Los Gigantes, las aguas transparentes del suroeste tinerfeño y el ambiente que se respiró en la playa de Los Guíos ofrecieron el escenario perfecto para una mañana en la que el deporte y la superación personal caminaron de la mano.
Dos recorridos para disfrutar y competir en el Atlántico
La décima edición presentó dos distancias que permitieron reunir a nadadores con diferentes niveles de experiencia y preparación física.
La modalidad principal, de 6.500 metros, tuvo su punto de partida en la playa de Masca. Desde allí, los participantes afrontaron un espectacular recorrido costero hasta la playa de Los Guíos, siguiendo la línea de los imponentes acantilados que dan personalidad a esta competición.
Una distancia considerable en la que la resistencia, la orientación y la capacidad para adaptarse al comportamiento del océano resultaron determinantes.
La segunda opción fue la travesía de 1.500 metros, disputada sobre un circuito triangular con salida y llegada en Los Guíos. Esta modalidad contó con más de 150 participantes y permitió disfrutar de una competición intensa, con los nadadores buscando desde el principio la mejor posición para afrontar las boyas y el regreso a la orilla.
Las condiciones del mar tampoco pusieron las cosas fáciles. Durante los primeros compases, el oleaje provocado por la subida de la marea complicó el avance y obligó a los deportistas a realizar un esfuerzo adicional.
Con el paso de los metros, la situación mejoró y los participantes pudieron encontrar un ritmo más estable. Muchos aprovecharon ese momento para disfrutar de un paisaje que pocas competiciones pueden ofrecer.
Javier García Galán impone su ritmo en la prueba masculina
La carrera masculina de 6,5 kilómetros dejó una interesante lucha por las primeras posiciones, con Javier García Galán como vencedor de la clasificación, tras completar el recorrido en 1:17:38.
Su actuación le permitió encabezar una clasificación en la que las diferencias entre varios de los principales aspirantes fueron muy ajustadas.
Betuel González de Armas consiguió la segunda posición con un registro de 1:18:41, mientras que Francisco Javier Luis Pérez ocupó el tercer escalón del podio al finalizar en 1:18:50.
Por detrás, Francisco Perales Silva terminó cuarto con un tiempo de 1:21:19, apenas tres segundos por delante de Diego Dévora Chinea, que firmó la quinta plaza con 1:21:22.
Estos registros dejan una buena muestra de la competitividad que tuvo la distancia larga. En una travesía de estas características, donde el mar puede cambiar las sensaciones de una brazada a otra, mantener la regularidad durante todo el recorrido es fundamental.
Y cuando los tiempos están tan igualados, cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia.
Isabel Valido Carreño se adjudica el triunfo femenino
La clasificación femenina también tuvo una protagonista destacada. Isabel Valido Carreño logró la primera posición de los 6.500 metros, cruzando la línea de llegada en la playa de Los Guíos con un tiempo de 1:28:49.
El segundo puesto fue para Elena Luque Brouard, que completó la distancia en 1:31:37, mientras que Carolina Damasio Campos consiguió terminar tercera con 1:36:58.
Las tres deportistas protagonizaron el podio de una prueba que volvió a exigir una importante combinación de preparación física, concentración y capacidad para gestionar el esfuerzo en aguas abiertas.
La participación femenina fue otro de los aspectos destacados de una cita que continúa ofreciendo oportunidades para competir en un entorno tan exigente como atractivo.
Mucho más que una carrera contra el cronómetro
Aunque las victorias y los podios acapararon buena parte de la atención, la Travesía Murallas del Infierno dejó numerosas historias personales que también forman parte de su esencia.
Hubo nadadores que regresaban después de participar en anteriores ediciones, otros que decidieron cambiar de distancia para afrontar un reto diferente y deportistas que compartieron brazadas con compañeros y entrenadores durante buena parte del recorrido.
La satisfacción de llegar a meta fue, para muchos, el verdadero premio.
Algunos participantes destacaron la dificultad de los primeros metros debido a las olas, pero también coincidieron en señalar las excelentes sensaciones experimentadas una vez superado ese tramo inicial.
El contraste entre el esfuerzo físico y la belleza del paisaje hizo que la experiencia resultara especialmente memorable.
Porque nadar bajo los acantilados de Los Gigantes tiene algo diferente. A un lado, la inmensidad del Atlántico; al otro, gigantescas paredes de piedra que convierten cada metro en una imagen difícil de olvidar.
Una competición que impulsa el deporte y el turismo en Santiago del Teide
La celebración de esta décima edición también representó un nuevo impulso para la promoción deportiva y turística del municipio.
El importante número de participantes, unido a la presencia de familiares y acompañantes, contribuyó a generar un ambiente de actividad en Los Gigantes durante toda la jornada.
Desde la organización municipal se puso en valor el trabajo realizado por los equipos técnicos y logísticos para garantizar el correcto desarrollo de la competición, que concluyó sin incidencias destacables.
La coordinación de los diferentes servicios permitió que tanto los participantes en la distancia larga como los inscritos en la modalidad corta disfrutaran de una experiencia deportiva satisfactoria.
El aumento de inscripciones y la buena respuesta de los nadadores refuerzan la posición de la prueba como una cita con capacidad para atraer deportistas y visitantes a Santiago del Teide.
Diez ediciones de una travesía con identidad propia
Con la entrega de premios y los reconocimientos a los participantes se cerró una nueva edición de las Murallas del Infierno, una competición que ha sabido construir su propia identidad dentro de las pruebas de aguas abiertas del archipiélago.
Diez años de trayectoria han permitido consolidar una propuesta en la que conviven nadadores experimentados, aficionados y amantes de los desafíos deportivos en plena naturaleza.
Más de 350 participantes, dos recorridos y un escenario natural incomparable resumen una edición que deja motivos para mirar con optimismo hacia el futuro.
La X Travesía a Nado Murallas del Infierno se despidió así de Los Gigantes con un balance positivo y con la sensación de que este evento todavía tiene margen para seguir creciendo.
Y es que, cuando el deporte se desarrolla en un lugar tan especial, el resultado va mucho más allá de una marca en el cronómetro. Lo importante también es vivirlo, disfrutarlo y querer regresar.