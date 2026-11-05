Las reales academias de Canarias ponen en diálogo las artes y las ciencias

Las matemáticas en la obra de Kandinsky, la prevención de la demencia y los avances en medicina oncológica centrarán las XI Jornadas Multidisciplinares de las tres reales academias canarias: las de Bellas Artes, Medicina y Ciencias. El programa incluye cinco conferencias y un concierto, del 9 al 19 de noviembre, en la Real Academia Canaria de Bellas Artes (Racba), con entrada libre, a las 19.00 horas, hasta completar el aforo.
El ciclo arrancará el lunes con la conferencia Punkt, del doctor José Miguel Pacheco Castelao, quien abordará la presencia de las matemáticas y de conceptos vinculados a la mecánica cuántica en la obra del pintor Wassily Kandinsky, en la que, detrás de la aparente abstracción y el caos, existe un orden.
Al día siguiente, el doctor Manuel Mas García planteará si es posible prevenir la demencia. Con ese título, analizará la influencia de los principales factores de riesgo modificables y expondrá recomendaciones para favorecer la prevención y preservar la salud cerebral.
Las matemáticas volverán a centrar la programación el lunes 16, con la ponencia de la doctora Jezabel Curbelo Hernández Matemáticas para entender cómo se mueven los fluidos de la Tierra. La investigadora mostrará técnicas que permiten estudiar el desplazamiento del aire y el agua, así como los procesos de transporte y mezcla.
El martes 17, el doctor Santiago Ramón y Cajal Agüeras ofrecerá la conferencia Medicina de precisión en el cáncer: cómo la visionamos. Entre otros asuntos, presentará los resultados de una estrategia terapéutica basada en inhibir los mecanismos de adaptación al estrés tumoral para aumentar la sensibilidad de las células malignas a tratamientos como la quimioterapia, la inmunoterapia y los anticuerpos conjugados.
Piano y patrimonio
La música tomará el relevo el miércoles 18 con un concierto del pianista Luis López dedicado a compositores franceses. El programa incluye obras de Maurice Ravel, Claude Debussy y Erik Satie, entre ellas Pavane pour une infante défunte, las dos series de Images, dos de las Gnossiennes y Jeux d’eau.
Las jornadas concluirán el jueves 19 con la conferencia de Isabel Saavedra Robaina sobre la capilla de música de la Catedral de Santa Ana (siglos XVI-XIX). La ponente repasará el legado de maestros de capilla, organistas y músicos a través de un recorrido visual y sonoro basado en las investigaciones de Lola de la Torre Champsaur y Lothar Siemens, entre otros.