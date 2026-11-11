Letras Verdes regresa a Los Silos y Buenavista del Norte con 25 voces del ámbito cultural y ambiental

Los Silos y Buenavista del Norte acogen desde hoy miércoles y hasta el sábado, 14 de noviembre, la sexta edición de Letras Verdes, un encuentro dedicado a la literatura de naturaleza que reunirá a 25 invitados de distintas disciplinas vinculadas al relato del entorno.
Entre ellos figuran la periodista Carolina Sarmiento, el divulgador ambiental Ernesto Montoya, el cineasta y escritor Oskar Alegría y el ornitólogo Antonio Sandoval. La cita contará también con una destacada representación canaria, con nombres como Óscar Liam, Luz Sosa, Atteneri Rivero, Elena Correa, Cristina Mahelo, Anapology, Néstor Marrero, Enrique Reina y Sandra Ramos.
El programa incluye diálogos, presentaciones de libros y conversaciones sobre el medio natural del Archipiélago. Además de las actividades literarias, habrá talleres de artesanía, cestería y elaboración de jabón, impartidos por Cristina Hernández Álamo (Pisando colores), Haydée García Rodríguez (Entremimbres) y The Soap House. La inscripción previa puede realizarse a través del sitio web del encuentro.
La programación continuará el 21 de noviembre en el sur de la Isla, con una extensión en la finca Tamaide de la Fundación Canarina, en San Miguel. La jornada incluirá una visita al proyecto de agroecología, una conversación titulada La isla que dejó de existir. Memorias de nuestras abuelas, con Elena Correa, Atteneri Rivero y Óscar Liam, y una cata de paisaje.